  "Вешались на него". Васильева обвинила в проституции жертв осужденного за домогательства и изнасилование Вайнштейна

Васильева: Для того, чтобы получать роль, надо еще сделаться музой художника Скриншот: Видео: А поговорить?/ YouTube

"Пользовались они им. Они бегали за ним. Мне искренне жаль этого человека. Они вешались на него, чтобы получить роли. Кто виноват в этом? Он? И потом они все его стали мочить, дружно. Только потому что стало можно. Потому что он уже был им не нужен. А тут можно было хайпануть, еще и заработать хорошо. Это они неприлично себя ведут. Вот это проституция – сначала добиваться от него своего, а потом растоптать", – заявила она.

По словам Васильевой, ей для продвижения в карьере приходилось "благодарить" режиссеров.

"Меня это не обижало. Я слишком хотела быть актрисой", – заявила она, отметив, что лично не знает никого из знаменитых актрис, которым бы не пришлось это делать.

"В вашем поколении все актрисы получали роли только через благодарность режиссеру?" – уточнила ведущая.

"Для того, чтобы получать роль, надо еще сделаться музой художника, чтобы ты его вдохновляла", – ответила Васильева.

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Видео: А поговорить?/ YouTube