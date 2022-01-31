  74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд

"У меня к нему есть доверие. Я понимаю, что он в страшных обстоятельствах находится, о которых я не знаю. И никто не знает из народа. Он не свободен в свих действиях. Это нужно так, наверное, балансировать – слишком много вокруг него тех, кто против всего. Пойдешь с демократами – коммунисты обидятся, пойдешь с коммунистами – либералы обидятся. Ни туда, ни сюда. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила какой-нибудь снаряд. Мое бы терпение кончилось давно. Нам все время угрожают, так же нельзя. Со своими этими кораблями они прутся в наше Черное море, мы все терпим, все терпим. Но если мы ударим... Не хотелось бы, конечно", – заявила Васильева.

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Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором рассматривали, в частности, вопросы безопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе с Украиной.

30 января стало известно, что в России собирают подписи против войны с Украиной. Под заявлением с названием "Лишь бы не было войны!" подписались актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, политик Григорий Явлинский и другие известные россияне.