Бульвар Шоубиз
 
31 января, 2022
 
Новости

74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Васильева о Путине: Я понимаю, что он в страшных обстоятельствах находится, о которых я не знаю
Васильева о Путине: Я понимаю, что он в страшных обстоятельствах находится, о которых я не знаю
Фото: vasileva_vtg / Instagram

74-летняя российская актриса Татьяна Васильева в интервью, которое 30 января вышло на YouTube-канале "А поговорить?", заявила, что доверяет президенту РФ Владимиру Путину.

"У меня к нему есть доверие. Я понимаю, что он в страшных обстоятельствах находится, о которых я не знаю. И никто не знает из народа. Он не свободен в свих действиях. Это нужно так, наверное, балансировать – слишком много вокруг него тех, кто против всего. Пойдешь с демократами – коммунисты обидятся, пойдешь с коммунистами – либералы обидятся. Ни туда, ни сюда. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила какой-нибудь снаряд. Мое бы терпение кончилось давно. Нам все время угрожают, так же нельзя. Со своими этими кораблями они прутся в наше Черное море, мы все терпим, все терпим. Но если мы ударим... Не хотелось бы, конечно", – заявила Васильева.

ВИДЕО
Видео: А поговорить?/ YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором рассматривали, в частности, вопросы безопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе с Украиной.

30 января стало известно, что в России собирают подписи против войны с Украиной. Под заявлением с названием "Лишь бы не было войны!" подписались актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, политик Григорий Явлинский и другие известные россияне.

Теги: Россия, Владимир Путин, война, президент, Татьяна Васильева, актриса
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Елена ПОСКАННАЯ
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Наталия ДВАЛИ
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног
  Муж балерины Кухар Стоянов: Волочкова – тяжелая балерина. Под ней партнеры реально прогибаются
  Муж балерины Кухар Стоянов: Волочкова – тяжелая балерина. Под ней партнеры реально прогибаются
"Титьки классные", "Сочная! Огонь". Седокова снялась в "голом" купальнике
"Титьки классные", "Сочная! Огонь". Седокова снялась в "голом" купальнике
  "Вешались на него". Васильева обвинила в проституции жертв осужденного за домогательства и изнасилование Вайнштейна
  "Вешались на него". Васильева обвинила в проституции жертв осужденного за домогательства и изнасилование Вайнштейна
"Сиськи висят", "Просто отвал головы". 39-летняя Водонаева показала голую грудь крупным планом
"Сиськи висят", "Просто отвал головы". 39-летняя Водонаева показала голую грудь крупным планом
  "Я не ожидала, Лешечка". Сумская ответила Горбунову, который обматерил новый фильм с ее участием
  "Я не ожидала, Лешечка". Сумская ответила Горбунову, который обматерил новый фильм с ее участием
"В начале 90-х была номер один в Украине". Наташа Королева показала, как сейчас выглядит ее 53-летняя сестра, певица Руся
"В начале 90-х была номер один в Украине". Наташа Королева показала, как сейчас выглядит ее 53-летняя сестра, певица Руся
  74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд
  74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд
Всегда скрывающие лица шведские музыканты из Ghost выступили в масках с коровьими рогами от украинской студии Bob Basset
Всегда скрывающие лица шведские музыканты из Ghost выступили в масках с коровьими рогами от украинской студии Bob Basset
"Я люблю тебя и принимаю таким, какой ты есть, со всеми твоими несовершенствами". Жена мэра Кличко разоткровенничалась перед зеркалом
"Я люблю тебя и принимаю таким, какой ты есть, со всеми твоими несовершенствами". Жена мэра Кличко разоткровенничалась перед зеркалом
"А под пальто только красивое нижнее белье". Дорофеева сняла эротический ролик
"А под пальто – только красивое нижнее белье". Дорофеева сняла эротический ролик
"После операции стал угасать". Умер известный актер и сценарист Виктор Мережко
"После операции стал угасать". Умер известный актер и сценарист Виктор Мережко
"Сиси какие-то странные", "Опять голая", "Что за аппарат?" Лорак засветила грудь в микробикини
"Сиси какие-то странные", "Опять голая", "Что за аппарат?" Лорак засветила грудь в микробикини
Адель за сутки отменила концерты в Лас-Вегасе из-за разлада в отношениях с бойфрендом – СМИ
Адель за сутки отменила концерты в Лас-Вегасе из-за разлада в отношениях с бойфрендом – СМИ
Собчак подтвердила слухи о романе Лепса с ведущей российского "Первого канала" Юлией Барановской
Собчак подтвердила слухи о романе Лепса с ведущей российского "Первого канала" Юлией Барановской
"Выглядит намного свежее Веры Брежневой", "Ты секси". Лобода снялась в сарафане-бюстье
"Выглядит намного свежее Веры Брежневой", "Ты секси". Лобода снялась в сарафане-бюстье
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS