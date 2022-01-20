"Барак с заклеенными окнами". Навальный рассказал об условиях в тюрьме

Оппозиционер рассказал, что в его отряде (группа заключенных, живущая в одном помещении) 13 человек. Из них только одному разрешают говорить с ним, а "остальные могут общаться только односложно: "Да, нет". При этом, по словам Навального, в основном все всегда молчат, чтобы "не сболтнуть лишнего".
Политик добавил, что окна в его бараке заклеены белой бумагой, которая пропускает свет, но через нее совершенно ничего не видно. Он отметил, что это "единственный барак с заклеенными окнами". Политик уверен, что это делается для того, чтобы он не видел, что происходит снаружи.
Также Навальный рассказал, что когда он голодал, за ним все время на расстоянии 1,5 метра ходили два заключенных. Причем они преследовали его в бараке, на улице, в умывальнике, в туалете. Политик считает это психологическим воздействием, потому что "через пару дней все моральные силы надо тратить на то, чтобы не ударить кого-то из них, пытаясь отогнать". А именно этого и добивалась администрация колонии, уверен оппозиционер.
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, которым он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
После возвращения Навального в Россию 17 января 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
С марта прошлого года Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. В октябре руководство Покровской колонии поставило его на учет как экстремиста и террориста.