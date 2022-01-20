"Барак с заклеенными окнами". Навальный рассказал об условиях в тюрьме

Оппозиционер рассказал, что в его отряде (группа заключенных, живущая в одном помещении) 13 человек. Из них только одному разрешают говорить с ним, а "остальные могут общаться только односложно: "Да, нет". При этом, по словам Навального, в основном все всегда молчат, чтобы "не сболтнуть лишнего".

Политик добавил, что окна в его бараке заклеены белой бумагой, которая пропускает свет, но через нее совершенно ничего не видно. Он отметил, что это "единственный барак с заклеенными окнами". Политик уверен, что это делается для того, чтобы он не видел, что происходит снаружи.

Также Навальный рассказал, что когда он голодал, за ним все время на расстоянии 1,5 метра ходили два заключенных. Причем они преследовали его в бараке, на улице, в умывальнике, в туалете. Политик считает это психологическим воздействием, потому что "через пару дней все моральные силы надо тратить на то, чтобы не ударить кого-то из них, пытаясь отогнать". А именно этого и добивалась администрация колонии, уверен оппозиционер.