"Вроде только вчера в самолет в Москву вошел, а уже год отсидел". Навальный опубликовал пост в годовщину возвращения в Россию

"Ровно год назад я вернулся домой, в Россию. Ни одного шага пройти по своей стране свободным человеком не получилось, меня арестовали еще до погранконтроля... Год прошел ужасно быстро. Вроде только вчера в самолет в Москву вошел, а уже год отсидел. Правду пишут в научных книгах: время на земле и в космосе течет с разной скоростью", – написал Навальный.

Он привел цитату из книги "Воскресение" Льва Толстого: "Да, единственное приличествующее место честному человеку в России в теперешнее время есть тюрьма". Политик считает, это "и тогда было неверно, и сейчас тем более". По его мнению, честных людей в России очень много, но власть пугают не они, а те, кто не боится.

"Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие и закончится ли вообще, – вот только в пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело уходит в суд. И на очереди еще одно – то, где я экстремист и террорист. Так что я из тех "космонавтов", кто не считает дней до конца срока. Че там считать. И по 27 лет люди сидели", – говорится в посте.

Политик подчеркнул, что попал в тюрьму за то, что перетягивал "тех среди честных, кто не хочет или уже не может больше бояться", не жалеет об этом и продолжит это делать.

"Отсидев в тюрьме свой первый год, хочу всем сказать ровно то, что кричал собравшимся у суда, когда конвой вел меня в автозак: ничего не бойтесь. Это наша страна и другой у нас нет. Единственный страх, который должен быть, в том, что мы оставим свою родину на разграбление кучке лжецов, воров и лицемеров. Сдадим без боя, добровольно, и свое будущее, и будущее наших детей", – написал Навальный.