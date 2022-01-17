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"Вроде только вчера в самолет в Москву вошел, а уже год отсидел". Навальный опубликовал пост в годовщину возвращения в Россию

Навального задержали при возвращении в Россию
Навального задержали при возвращении в Россию
Скриншот: Kira_Yarmysh / Twitter

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что не знает, когда закончится его "космическое путешествие", и закончится ли вообще – в суд отправили еще одно уголовное дело против него. Пост, посвященный годовщине его возвращения в Россию из Германии, опубликован 17 января в Facebook политика.

"Ровно год назад я вернулся домой, в Россию. Ни одного шага пройти по своей стране свободным человеком не получилось, меня арестовали еще до погранконтроля... Год прошел ужасно быстро. Вроде только вчера в самолет в Москву вошел, а уже год отсидел. Правду пишут в научных книгах: время на земле и в космосе течет с разной скоростью", – написал Навальный.

Он привел цитату из книги "Воскресение" Льва Толстого: "Да, единственное приличествующее место честному человеку в России в теперешнее время есть тюрьма". Политик считает, это "и тогда было неверно, и сейчас тем более". По его мнению, честных людей в России очень много, но власть пугают не они, а те, кто не боится.

"Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие и закончится ли вообще, – вот только в пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело уходит в суд. И на очереди еще одно – то, где я экстремист и террорист. Так что я из тех "космонавтов", кто не считает дней до конца срока. Че там считать. И по 27 лет люди сидели", – говорится в посте.

Политик подчеркнул, что попал в тюрьму за то, что перетягивал "тех среди честных, кто не хочет или уже не может больше бояться", не жалеет об этом и продолжит это делать. 

"Отсидев в тюрьме свой первый год, хочу всем сказать ровно то, что кричал собравшимся у суда, когда конвой вел меня в автозак: ничего не бойтесь. Это наша страна и другой у нас нет. Единственный страх, который должен быть, в том, что мы оставим свою родину на разграбление кучке лжецов, воров и лицемеров. Сдадим без боя, добровольно, и свое будущее, и будущее наших детей", – написал Навальный.

https://www.facebook.com/navalny/posts/457531052596945

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

Теги: Россия, Алексей Навальный, тюрьма, исправительная колония, колония
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