"Новый виток репрессий". В России задержали двух бывших координаторов штабов Навального

Волков сообщил, что всем бывшим координаторам штабов Навального предлагали помощь с выездом из РФ Фото: Леонид Волков / Facebook

Речь идет о Захаре Сарапулове и Ксении Фадеевой.

"Связи с ними сейчас нет. Мы имеем все основания полагать, что это новый виток репрессий по "экстремизму", предъявленному задним числом за абсолютно легальную и публичную деятельность штабов Навального в 2017–2021 годах", – заявил политик.

Волков сообщил, что в ноябре, после ареста главы штаба в Уфе Лилии Чанышевой, представители Навального связались со всеми бывшими координаторами, которые не уехали из России, и предложили им любую помощь с выездом.

"Не только предлагали – уговаривали. Захар наотрез отказался. Во-первых, он очень смелый, даже безбашенный. Во-вторых, он не был готов бросить свой проект "Иркутский инсайдер". У него были большие планы на жизнь после штаба, он делал региональное СМИ, которое за несколько месяцев стало самым заметным и читаемым независимым СМИ в Иркутске", – уточнил Волков.

По его словам, Фадеева также отказалась. Она призналась, что ей страшно, но она депутат городской думы Томска, поэтому не может уехать от своих избирателей.

Волков добавил, что пытается скоординировать юридическую помощь и выйти с на связь с Фадеевой и Сарапуловым.

Телеканал "ТВ2" сообщил, что Фадееву задержала полиция, ее везут для допроса в Москву.

"Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), ч. 3 ст. 239 (cоздание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан)", – сказал источник журналистам.

Около половины бывших координаторов региональных штабов Навального уехали из РФ или собираются это сделать. За пределами России находятся 14 из 38 бывших координаторов, местонахождение троих неизвестно, еще двое не исключили, что эмигрируют, сообщил 29 ноября "Коммерсантъ".