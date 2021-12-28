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"Новый виток репрессий". В России задержали двух бывших координаторов штабов Навального

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Волков сообщил, что всем бывшим координаторам штабов Навального предлагали помощь с выездом из РФ
Волков сообщил, что всем бывшим координаторам штабов Навального предлагали помощь с выездом из РФ
Фото: Леонид Волков / Facebook

28 декабря в Иркутске и Томске силовики провели обыски в домах бывших координаторов штабов оппозиционного политика Алексея Навального, а их самих доставили в Следственный комитет на допросы. Об этом в Facebook написал соратник Навального Леонид Волков.

Речь идет о Захаре Сарапулове и Ксении Фадеевой.

"Связи с ними сейчас нет. Мы имеем все основания полагать, что это новый виток репрессий по "экстремизму", предъявленному задним числом за абсолютно легальную и публичную деятельность штабов Навального в 2017–2021 годах", – заявил политик.

Волков сообщил, что в ноябре, после ареста главы штаба в Уфе Лилии Чанышевой, представители Навального связались со всеми бывшими координаторами, которые не уехали из России, и предложили им любую помощь с выездом.

"Не только предлагали – уговаривали. Захар наотрез отказался. Во-первых, он очень смелый, даже безбашенный. Во-вторых, он не был готов бросить свой проект "Иркутский инсайдер". У него были большие планы на жизнь после штаба, он делал региональное СМИ, которое за несколько месяцев стало самым заметным и читаемым независимым СМИ в Иркутске", – уточнил Волков.

По его словам, Фадеева также отказалась. Она призналась, что ей страшно, но она депутат городской думы Томска, поэтому не может уехать от своих избирателей.

https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/4783475838341678

Волков добавил, что пытается скоординировать юридическую помощь и выйти с на связь с Фадеевой и Сарапуловым. 

Телеканал "ТВ2" сообщил, что Фадееву задержала полиция, ее везут для допроса в Москву. 

"Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), ч. 3 ст. 239 (cоздание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан)", – сказал источник журналистам.

Около половины бывших координаторов региональных штабов Навального уехали из РФ или собираются это сделать. За пределами России находятся 14 из 38 бывших координаторов, местонахождение троих неизвестно, еще двое не исключили, что эмигрируют, сообщил 29 ноября "Коммерсантъ".

Контекст:

Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.

Дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили "государственной тайной", сообщал директор ФБК Иван Жданов.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали "законом против ФБК". 

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет. 

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его самого и его сторонников отступить от своих целей.

В сентябре 2021 года в отношении Алексея Навального, а также его сторонников Леонида Волкова и Ивана Жданова в РФ возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом.

Согласно ст. 282 УК РФ, создание экстремистского сообщества и руководство им наказывается штрафом в размере от 400 до 800 тыс. руб. либо лишением свободы на срок от шести до 10 лет.

Теги: оппозиция, Алексей Навальный, арест, экстремизм, Томск, политика, Иркутск, обыски, Леонид Волков
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