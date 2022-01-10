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"Дед Мороз, освободи нас по УДО, если не всех, то хотя бы через одного". Навальный рассказал, как встретил Новый год в тюрьме

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Навальный: Щедро вскрыты все запасы. Так что и мандарины были, и торт, и даже Coca-Cola
Навальный: Щедро вскрыты все запасы. Так что и мандарины были, и торт, и даже Coca-Cola
Фото: EPA

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в колонии, сообщил, что встреча Нового года в заключении бьет рекорд в коллекции самых необычных мест празднования. Пост опубликован 10 января на странице политика в Facebook.

"Во-первых, тут все отлично с новогодним настроем. Море снега, он белый и очень чистый. Машин-то нет и не сыплют ничего. Такой снег только в лесу и найдешь. Во-вторых, сугробы огромные и квадратные. Не шучу. Это универсальное идиотство, объединяющее тюрьму и армию. Если сугроб обычный, то это гражданский сугроб – вообще бардак. Поэтому солдаты там и зэки здесь с помощью щитов фанеры делают их квадратными", – отметил политик.

По его словам, праздничного ужина в колонии не было, заключенным дали "обычную баланду", но разрешили не спать до часа ночи и пользоваться кухней.

"Тут и начались гастрономические чудеса. Щедро вскрыты все запасы. Так что и мандарины были, и торт, и даже Coca-Cola. За 30 минут до НГ в барак приходят поздравлять. Перед строем зэков (то есть нами) пляшут и веселятся несколько других зэков, одетых в костюмы зверей и Деда Мороза. Оперативник смотрит. Отдел воспитательной работы снимает на камеру... Когда Дед Мороз попросил "ребят прочитать стишок", 71-летний Валера (тяжкие телесные, ударил соседа ножом) неожиданно для всех реально прочитал свои стихи. Там была строчка: "Дед Мороз, освободи нас по УДО, если не всех, то хотя бы через одного", – рассказал Навальный.

Он добавил, что заключенным 1 января разрешили проснуться в 7.00, но политик проснулся в 5.30 "как обычно, и просто валялся в кровати".

"Еще обещали даже зарядку 1 января отменить, но, видимо, решили, что у зэков будет передоз комфорта и они могут не выдержать. Но зарядка в 7.00 – это очень-очень ок, поверьте. Так что очень хороший был праздник. Мне понравилось", – заключил оппозиционер.

https://www.facebook.com/navalny/posts/5160407660644942

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

Теги: Россия, Новый год, оппозиция, Алексей Навальный, тюрьма, заключенные, Дед Мороз, мандарины, колония, торт
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