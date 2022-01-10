"Дед Мороз, освободи нас по УДО, если не всех, то хотя бы через одного". Навальный рассказал, как встретил Новый год в тюрьме

Навальный: Щедро вскрыты все запасы. Так что и мандарины были, и торт, и даже Coca-Cola Фото: EPA

"Во-первых, тут все отлично с новогодним настроем. Море снега, он белый и очень чистый. Машин-то нет и не сыплют ничего. Такой снег только в лесу и найдешь. Во-вторых, сугробы огромные и квадратные. Не шучу. Это универсальное идиотство, объединяющее тюрьму и армию. Если сугроб обычный, то это гражданский сугроб – вообще бардак. Поэтому солдаты там и зэки здесь с помощью щитов фанеры делают их квадратными", – отметил политик.

По его словам, праздничного ужина в колонии не было, заключенным дали "обычную баланду", но разрешили не спать до часа ночи и пользоваться кухней.

"Тут и начались гастрономические чудеса. Щедро вскрыты все запасы. Так что и мандарины были, и торт, и даже Coca-Cola. За 30 минут до НГ в барак приходят поздравлять. Перед строем зэков (то есть нами) пляшут и веселятся несколько других зэков, одетых в костюмы зверей и Деда Мороза. Оперативник смотрит. Отдел воспитательной работы снимает на камеру... Когда Дед Мороз попросил "ребят прочитать стишок", 71-летний Валера (тяжкие телесные, ударил соседа ножом) неожиданно для всех реально прочитал свои стихи. Там была строчка: "Дед Мороз, освободи нас по УДО, если не всех, то хотя бы через одного", – рассказал Навальный.

Он добавил, что заключенным 1 января разрешили проснуться в 7.00, но политик проснулся в 5.30 "как обычно, и просто валялся в кровати".

"Еще обещали даже зарядку 1 января отменить, но, видимо, решили, что у зэков будет передоз комфорта и они могут не выдержать. Но зарядка в 7.00 – это очень-очень ок, поверьте. Так что очень хороший был праздник. Мне понравилось", – заключил оппозиционер.