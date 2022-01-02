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"Будьте ближе к тем, кого любите. И они пусть будут ближе, чтоб не надо было вклеивать". Навальный поздравил с Новым годом

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Навальный попросил супругу сделать новогоднее фото с детьми и вставить в него свое изображение
Навальный попросил супругу сделать новогоднее фото с детьми и вставить в него свое изображение
Фото: navalny / Instagram

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в колонии, поздравил с Новым годом своих подписчиков. Пост был опубликован 31 декабря на странице политика в Facebook.

Он написал, что семейное новогоднее фото – важная традиция, которая подчеркивает семейный формат праздника.

"С появлением соцсетей семейное рождественское фото, ясное дело, стало нашей инстаграмной традицией. И я сам люблю разглядывать такие фото семей друзей и знакомых – прикольно же, замечаешь, кто вырос, кто полысел, а у кого прибавление в семействе", – отметил Навальный.

Он попросил супругу Юлию сделать новогоднее фото с детьми и вставить в него свое изображение, чтобы получился кадр "типа мы вместе тусим".

"Что получилось, я пока, увы, увидеть не могу, но уверен, что выйдет хорошо и по-новогоднему. Я вас всех поздравляю с прекрасным праздником. Будьте ближе к тем, кого любите. И они пусть к вам будут ближе, чтоб не надо было вклеивать", – подчеркнул политик.

Он пожелал всем оставаться оптимистами.

https://www.facebook.com/navalny/posts/5129720660380309

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

Теги: Россия, Новый год, оппозиция, Алексей Навальный, соцсети, семья, фото, традиции, колония
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