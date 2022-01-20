Своими действиями Путин сильно повышает вероятность развала России – Навальный

Навальный (на фото) считает, что у Путина "примитивный и популярный у диктаторов взгляд: нельзя проявлять слабость" Фото: EPA

По мнению оппозиционера, усилия Путина по централизации власти, денег, полномочий в Москве "не могут не привести к росту центробежных тенденций, когда маятник качнется в другую сторону". Это, в свою очередь, может повлечь развал страны, считает Навальный.

Политик добавил, что у Путина "примитивный и популярный у диктаторов взгляд: нельзя проявлять слабость". Причем под слабостью всегда понимаются любые уступки оппозиции и общественному мнению.

Однако Навальный напомнил, что Российскую империю развалила не слабость рода Романовых, а их "маниакальное желание сохранить абсолютную монархию в ХХ веке". И СССР развалил не последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев своей слабостью, а "жестокость, неуступчивость и тупость престарелых вождей", подчеркнул оппозиционер.