Своими действиями Путин сильно повышает вероятность развала России – Навальный

По мнению оппозиционера, усилия Путина по централизации власти, денег, полномочий в Москве "не могут не привести к росту центробежных тенденций, когда маятник качнется в другую сторону". Это, в свою очередь, может повлечь развал страны, считает Навальный.
Политик добавил, что у Путина "примитивный и популярный у диктаторов взгляд: нельзя проявлять слабость". Причем под слабостью всегда понимаются любые уступки оппозиции и общественному мнению.
Однако Навальный напомнил, что Российскую империю развалила не слабость рода Романовых, а их "маниакальное желание сохранить абсолютную монархию в ХХ веке". И СССР развалил не последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев своей слабостью, а "жестокость, неуступчивость и тупость престарелых вождей", подчеркнул оппозиционер.
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, которым он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
После возвращения Навального в Россию 17 января 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
С марта прошлого года Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. В октябре руководство Покровской колонии поставило его на учет как экстремиста и террориста.