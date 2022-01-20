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Навальный проиграл кассацию на приговор за клевету на ветерана

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На заседании суда Навальный не присутствовал
На заседании суда Навальный не присутствовал
Фото: ЕРА

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве не удовлетворил жалобу российского оппозиционера Алексея Навального на взыскание штрафа 850 тыс. руб. ($11,5 тыс.) по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны. Об этом 20 января РБК проинформировали в суде.

"Жалоба оставлена без удовлетворения", – говорится в сообщении.

По данным агентства "РИА Новости", Навального на заседании суда не было, присутствовал его адвокат.

Следственный комитет РФ возбудил в июне 2020 года уголовное дело в отношении Навального. По информации ведомства, оппозиционер разместил в своих аккаунтах в соцсетях видеоролик, в котором участник Второй мировой войны Игнат Артеменко высказался по поводу поправок в конституцию. По информации ТАСС, полковник Артеменко случайно прочитал комментарий, из-за чего у ветерана начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали "скорую".

Пост, оскорбивший ветерана, был опубликован в Twitter Навального 2 июня. В ролике участвовали также актеры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, хоккеист Вячеслав Фетисов.

"О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", – прокомментировал видео Навальный.

Навального обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса России (клевета). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишения свободы до двух лет. Прокуратура требовала назначить 950 тыс. руб. штрафа20 февраля 2021 года суд назначил оппозиционеру штраф в размере 850 тыс. руб.

Свою вину Навальный не признал.

В декабре стало известно, что Навальный штраф оплатил.

Контекст:

Навальный во второй половине 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Москва, штраф, ветераны, клевета, приговор, адвокат, суд, жалоба, заседание, ветеран
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