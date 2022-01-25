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Брату Навального хотят тоже заменить условное лишение свободы на реальное

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Приговор об условном наказании Олегу Навальному зачитали летом 2021 года
Приговор об условном наказании Олегу Навальному зачитали летом 2021 года
Фото: ЕРА

В Мосгорсуд подано ходатайство о замене условного лишения свободы на реальное для Олега Навального, брата российского оппозиционера Алексея Навального, по так называемому "санитарному делу". Информация об этом размещена на сайте горсуда 24 января.

Указанная категория дела: "Об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".

По состоянию на 25 января дело передано судье Люблинского райсуда Владимиру Кузнецову.

"Московский комсомолец" уточняет, что требование заменить условный срок на реальный в суд поступило от Федеральной службы исполнения наказаний.

В августе 2021 года Олега Навального признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 с. 236 Уголовного кодекса РФ) и назначили год испытательного срока.

Фигурантов "санитарного дела" обвиняли в том, что они призывали в соцсетях выйти 23 января 2021 года на акции в поддержку Алексея Навального, что, по версии следствия, способствовало распространению коронавирусной инфекции.

Всего по "санитарному делу" проходили до 10 человек, части из них приговоры уже зачитали. К полутора годам ограничения свободы была приговорена бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, один год ограничения свободы присудили соратнику Навального Николаю Ляскину, а пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш дали полтора года условно.

Контекст:

Алексей Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Москва, приговор, Олег Навальный, ФСИН РФ, суд
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