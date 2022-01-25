Брату Навального хотят тоже заменить условное лишение свободы на реальное

Указанная категория дела: "Об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".

По состоянию на 25 января дело передано судье Люблинского райсуда Владимиру Кузнецову.

"Московский комсомолец" уточняет, что требование заменить условный срок на реальный в суд поступило от Федеральной службы исполнения наказаний.

В августе 2021 года Олега Навального признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 с. 236 Уголовного кодекса РФ) и назначили год испытательного срока.

Фигурантов "санитарного дела" обвиняли в том, что они призывали в соцсетях выйти 23 января 2021 года на акции в поддержку Алексея Навального, что, по версии следствия, способствовало распространению коронавирусной инфекции.

Всего по "санитарному делу" проходили до 10 человек, части из них приговоры уже зачитали. К полутора годам ограничения свободы была приговорена бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, один год ограничения свободы присудили соратнику Навального Николаю Ляскину, а пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш дали полтора года условно.