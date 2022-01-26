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В России объявили в розыск брата Навального

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Адвокат не знает, покинул ли Олег Навальный (справа) территорию России
Адвокат не знает, покинул ли Олег Навальный (справа) территорию России
Фото: ЕРА

Брата российского оппозиционера Алексея Навального Олега объявили в розыск в России. Об этом, ссылаясь на базу розыска министерства внутренних дел страны, сообщило агентство "РИА Новости".

В базе данных указано, что розыск связан с уголовным делом, но не уточняется, с каким именно. 

Адвокат Олега Навального Никос Параскевов рассказал "Интерфаксу", что его появление в розыскной базе связано с отсутствием по месту проживания при проверке инспекцией. Журналисты спросили, не покинул ли Навальный Россию. Адвокат сказал, что ему об этом ничего не известно. 

24 января стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний подала в Мосгорсуд ходатайство с просьбой заменить уловный срок на реальный для Олега Навального по "санитарному делу" – в августе 2021 года его признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 с. 236 Уголовного кодекса РФ) и назначили год испытательного срока.

Фигурантов "санитарного дела" обвиняли в том, что они призывали в соцсетях выйти 23 января 2021 года на акции в поддержку Алексея Навального, что, по версии следствия, способствовало распространению коронавирусной инфекции.

Всего по "санитарному делу" проходили до 10 человек, части из них приговоры уже зачитали. К полутора годам ограничения свободы была приговорена бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, один год ограничения свободы присудили соратнику Навального Николаю Ляскину, а пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш дали полтора года условно.

Контекст:

Алексей Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, розыск, Олег Навальный, ФСИН РФ
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