Байден: У меня есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину

В частности, на вопрос: "Есть ли какие-то факты, свидетельствующие о том, что Путин уже принял решение насчет вторжения в Украину?" – Байден ответил утвердительно.

"В настоящий момент я уверен, что он уже принял решение. У меня есть причины, чтобы так считать", – заявил президент США.

На уточняющий вопрос: "Решил ли Путин совершить вторжение в Украину?" – Байден сказал: "Да".

При этом он добавил, что дипломатический путь урегулирования конфликта по-прежнему возможен, пока Россия не нападет на Украину.