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Байден: У меня есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину

Путин принял решение о вторжении в Украину, заявил Байден
Путин принял решение о вторжении в Украину, заявил Байден
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину. Об этом сегодня на брифинге, посвященном ситуации вокруг Украины, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Выступление транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

В частности, на вопрос: "Есть ли какие-то факты, свидетельствующие о том, что Путин уже принял решение насчет вторжения в Украину?" – Байден ответил утвердительно.

"В настоящий момент я уверен, что он уже принял решение. У меня есть причины, чтобы так считать", – заявил президент США.

На уточняющий вопрос: "Решил ли Путин совершить вторжение в Украину?" – Байден сказал: "Да".

При этом он добавил, что дипломатический путь урегулирования конфликта по-прежнему возможен, пока Россия не нападет на Украину.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. Главари группировок "ЛДНР" объявили о начале "эвакуации" населения в Россию из-за "эскалации ситуации".

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Джо Байден, Донбасс, вторжение, российская агрессия, наступление, война на Донбассе, ОРДЛО, ЛДНР
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