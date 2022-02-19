Главари боевиков "ЛДНР" подписали указы о всеобщей мобилизации в ОРДЛО

Боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили общую мобилизацию мужчин возрастом от 18 до 55 лет Фото: EPA

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации", – сказал Пушилин в своем видеообращении.

Главарь боевиков "ДНР" предписал правительству самопровозглашенной республики перевести ее экономику "на работу в условиях военного времени", говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Пушилина.

Общую мобилизацию мужчин возрастом от 18 до 55 лет объявил Пасечник, сообщается на сайте главаря боевиков "ЛНР".

Указ Пасечника опубликовало издание сепаратистов "Луганский информационный центр".

В частности, документом предлагается осуществить изъятие транспортных средств у предприятий, учреждений и организаций "для нужд обороны".

Главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" подписали указы о мобилизации на фоне сообщений о вторжении РФ в Украину и эскалации ситуации на Донбассе.