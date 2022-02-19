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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главари боевиков "ЛДНР" подписали указы о всеобщей мобилизации в ОРДЛО

Боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили общую мобилизацию мужчин возрастом от 18 до 55 лет
Боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили общую мобилизацию мужчин возрастом от 18 до 55 лет 
Фото: EPA

Главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации", – сказал Пушилин в своем видеообращении.

Главарь боевиков "ДНР" предписал правительству самопровозглашенной республики перевести ее экономику "на работу в условиях военного времени", говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Пушилина.

Общую мобилизацию мужчин возрастом от 18 до 55 лет объявил Пасечник, сообщается на сайте главаря боевиков "ЛНР".  

Указ Пасечника опубликовало издание сепаратистов "Луганский информационный центр".

В частности, документом предлагается осуществить изъятие транспортных средств у предприятий, учреждений и организаций "для нужд обороны".

Главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" подписали указы о мобилизации на фоне сообщений о вторжении РФ в Украину и эскалации ситуации на Донбассе.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с "ЛДНР" и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает ситуацию с эвакуацией жителей ОРДЛО в РФ попыткой спровоцировать украинских военных на те ответы, которые в России "очень бы хотели, чтобы мы предоставляли". По его словам, Украина осознает, что в случае наступления в ОРДЛО будут большие жертвы среди населения, поэтому "такого указа в нашей стране быть не может". При этом Данилов предупредил о большой угрозе провокаций в ОРДЛО со стороны РФ.

Теги: Россия, транспорт, Украина, экономика, Донбасс, военные, мобилизация, агрессия, террористы, сепаратисты, угрозы, боевики, Денис Пушилин, ДНР, указ, ЛНР, Леонид Пасечник, ОРДЛО, население, ЛДНР, мужчины
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