Нет еды, туалетов и возможности вернуться. Эвакуированные из ОРДЛО рассказали об условиях в РФ

Среди эвакуированных много женщин с детьми, их не обеспечили едой и санитарными условиями Фото: znak.com

Жители ОРДО рассказали, что на границе с РФ образовались большие очереди из автомобилей.

"Тем, кому "повезло" пересечь границу, не знают, что делать дальше: места в пунктах временного пребывания закончились, еды, туалетов, связи с родными и возможности вернуться обратно у них нет", – отметили в публикации.

В поселок Красный Десант приехало около 1 тыс. человек из Донецка. В населенном пункте находятся детские лагеря и санатории, в них планировали поселить украинцев. Среди эвакуированных много женщин с грудными детьми, их не обеспечили едой и санитарными условиями.

Местные чиновники заявили, что в поселке не осталось мест для расселения эвакуированных – все забито под завязку. Людей хотят отправить в Ростов.

"При этом квота на заселение – 400 человек", – уточнили журналисты.

Издание написало, что перемещенные из ОРДЛО граждане возмущаются, что их вывезли ночью под вой сирен, после этого границу на въезд на оккупированную территорию Украины закрыли.

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал в Facebook видео, в котором жители Донбасса, вывезенные в РФ, возмущаются условиями расселения.

"Просто издевательство над людьми во имя пропагандистской картинки", – подчеркнул Казанский.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 февраля заявила, что оккупанты вывозят из ОРДЛО людей пожилого возраста и детей "фактически насильно".

"Принудительное выселение граждан Украины используется страной-оккупантом для наращивания и эскалации вооруженного конфликта. Дорогие украинские граждане, особенно те, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины, призываю вас не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие", – заявила омбудсмен.