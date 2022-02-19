ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нет еды, туалетов и возможности вернуться. Эвакуированные из ОРДЛО рассказали об условиях в РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Среди эвакуированных много женщин с детьми, их не обеспечили едой и санитарными условиями
Среди эвакуированных много женщин с детьми, их не обеспечили едой и санитарными условиями
Фото: znak.com

Эвакуированные из оккупированного Россией Донецка люди рассказали журналистам об условиях, с которыми столкнулись в Ростовской области. Об этом сообщило 19 февраля издание Znak.com.

Жители ОРДО рассказали, что на границе с РФ образовались большие очереди из автомобилей.

"Тем, кому "повезло" пересечь границу, не знают, что делать дальше: места в пунктах временного пребывания закончились, еды, туалетов, связи с родными и возможности вернуться обратно у них нет", – отметили в публикации.

В поселок Красный Десант приехало около 1 тыс. человек из Донецка. В населенном пункте находятся детские лагеря и санатории, в них планировали поселить украинцев. Среди эвакуированных много женщин с грудными детьми, их не обеспечили едой и санитарными условиями.

Местные чиновники заявили, что в поселке не осталось мест для расселения эвакуированных – все забито под завязку. Людей хотят отправить в Ростов.

"При этом квота на заселение – 400 человек", – уточнили журналисты.

Издание написало, что перемещенные из ОРДЛО граждане возмущаются, что их вывезли ночью под вой сирен, после этого границу на въезд на оккупированную территорию Украины закрыли.

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал в Facebook видео, в котором жители Донбасса, вывезенные в РФ, возмущаются условиями расселения.

"Просто издевательство над людьми во имя пропагандистской картинки", – подчеркнул Казанский.

https://www.facebook.com/den.kazansky/videos/980282322605516/

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 февраля заявила, что оккупанты вывозят из ОРДЛО людей пожилого возраста и детей "фактически насильно".

"Принудительное выселение граждан Украины используется страной-оккупантом для наращивания и эскалации вооруженного конфликта. Дорогие украинские граждане, особенно те, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины, призываю вас не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие", – заявила омбудсмен.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с "ЛДНР" и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донбасс, пропаганда, Ростов, Денис Казанский, эвакуация, санаторий, украинцы, чиновники, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, туалет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сэкономил сегодня 50 баксов". Шварценеггер огромными ножницами на камеру срезал окрашеные в блонд волосы сына
"Сэкономил сегодня 50 баксов". Шварценеггер огромными ножницами на камеру срезал окрашеные в блонд волосы сына
На съемках сериала "Друзья" Энистон ела один и тот же салат каждый день, его рецепт уже стал вирусным с соцсетях
На съемках сериала "Друзья" Энистон ела один и тот же салат каждый день, его рецепт уже стал вирусным с соцсетях
Топ-5 самых громких и нелепых падений знаменитостей и политиков на публике
Топ-5 самых громких и нелепых падений знаменитостей и политиков на публике
Певица Grosu позировала в платье с декольте до пояса и показала раритетное фото, где ее держит на руках ректор Поплавский
Певица Grosu позировала в платье с декольте до пояса и показала раритетное фото, где ее держит на руках ректор Поплавский
"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки
"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки
Умер актер Борис Невзоров
Умер актер Борис Невзоров
  "Получились очень вкусные", "Пышненькие". Кулинарный блогер показала, как готовить оладьи на кефире. Видео
  "Получились очень вкусные", "Пышненькие". Кулинарный блогер показала, как готовить оладьи на кефире. Видео
"Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить". Лодыгин высказался о своем увольнении из-за нацотбора на "Евровидение 2022"
"Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить". Лодыгин высказался о своем увольнении из-за нацотбора на "Евровидение 2022"
"Думаю, это не выход". Преодолевший наркозависимость Макс Барских высказался о легализации каннабиса
"Думаю, это не выход". Преодолевший наркозависимость Макс Барских высказался о легализации каннабиса
"Кошевой обещал купить новое". Неженатый Wellboy рассказал, зачем носил кольцо на безымянном пальце
"Кошевой обещал купить новое". Неженатый Wellboy рассказал, зачем носил кольцо на безымянном пальце
Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль
Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль
  "Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки
  "Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки
"Компания понесла репутационный ущерб". Общественное уволило главу оргкомитета Лодыгина после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022"
"Компания понесла репутационный ущерб". Общественное уволило главу оргкомитета Лодыгина после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022"
Дорофеева показала селфи из примерочной
Дорофеева показала селфи из примерочной
  В украинский прокат выходит фильм "Наслаждение" о закулисье порноиндустрии с участием настоящих порноактеров. Трейлер
  В украинский прокат выходит фильм "Наслаждение" о закулисье порноиндустрии с участием настоящих порноактеров. Трейлер
  "Когда уходит старое, появляется что-то помоложе, поинтереснее". Каминская заявила, что рассталась со своим бойфрендом
  "Когда уходит старое, появляется что-то помоложе, поинтереснее". Каминская заявила, что рассталась со своим бойфрендом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (455362)
2
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото (172567)
3
"Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно (73089)
4
"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды и белья (62957)
5
Каминская назвала единственную украинскую певицу, которая поет "чисто и качественно" (62901)
6
"Нужно раздеться полностью", "Леся Кардашян". Никитюк снялась в ультрамини (55071)
7
"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой (54619)
8
"Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022" (49637)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS