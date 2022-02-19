Денисова заявила, что пожилых людей и детей с оккупированных территорий Донбасса вывозят насильно

"По созданной специализированной горячей линии мужчинам призывного возраста и лицам, не оформившим паспорт РФ, запрещается выезжать с временно оккупированных территорий. По предварительно сформированным спискам планируется эвакуация местного населения железнодорожным транспортом. Людей пожилого возраста и детей из учреждений социального типа (детских домов) вывозят фактически насильно", – отметила она.

Денисова сослалась на информацию от местных жителей, они заявили, что предпосылок для эвакуации нет, ситуация в большинстве городов ОРДЛО спокойная и большинство граждан не хотят покидать свои дома.

"Принудительное выселение граждан Украины используется страной-оккупантом для наращивания и эскалации вооруженного конфликта. Дорогие украинские граждане, особенно те, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины. Призываю вас не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие", – заявила омбусмен.

Она также отметила, что выселение граждан Украины из своих жилищ является нарушением нормы международного права, согласно которому право на жилье – одно из важнейших социально-экономических прав граждан.

"Обращаюсь к мировому сообществу отреагировать на факты незаконной эвакуации из своих домов граждан Украины на временно оккупированных территориях, что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабному вторжению на территорию Украины", – подчеркнула Денисова.