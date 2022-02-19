Нардепы от "Слуги народа" и сотрудники иностранных СМИ на Донбассе попали под обстрел – Палийчук

"На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие", – написала она.

Спикер также обнародовала видео с нардепами, снятое в укрытии.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в Facebook, что под обстрел в районе Новолуганского попали не только нардепы, но и глава МВД Денис Монастырский и 25 иностранных журналистов.

"Чудом никто не пострадал. Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America и других мировых медиа, смогли воочию убедиться кто на самом делал готовится к наступлению на мирную Украину, а кто готовится к обороне", – написал он.

Из-за эскалации ситуации делегацию нардепов на Донбасс призвал поехать глава государства Владимир Зеленский, сообщал 18 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По состоянию на 11.00 19 февраля российско-оккупационные войска с начала суток нарушили режим прекращения огня 25 раз, сообщал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.