Нардепы от "Слуги народа" и сотрудники иностранных СМИ на Донбассе попали под обстрел – Палийчук

"На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие", – написала она.
Спикер также обнародовала видео с нардепами, снятое в укрытии.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в Facebook, что под обстрел в районе Новолуганского попали не только нардепы, но и глава МВД Денис Монастырский и 25 иностранных журналистов.
"Чудом никто не пострадал. Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America и других мировых медиа, смогли воочию убедиться кто на самом делал готовится к наступлению на мирную Украину, а кто готовится к обороне", – написал он.
Из-за эскалации ситуации делегацию нардепов на Донбасс призвал поехать глава государства Владимир Зеленский, сообщал 18 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
По состоянию на 11.00 19 февраля российско-оккупационные войска с начала суток нарушили режим прекращения огня 25 раз, сообщал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, минимум за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.