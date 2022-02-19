Россия второй раз подряд не приняла участие в заседании ТКГ – украинская делегация

Внеочередное заседание было созвано по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ Фото: ЕРА

"Позиция РФ вызывает удивление, ведь политические советники лидеров стран нормандского формата в совместном заявлении 26 января поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную преданность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", – отметили в релизе.

В ТКГ заявили, что неучастие российской стороны свидетельствует о намерении и дальше нагнетать ситуацию.

"В ходе двусторонних консультаций Украина подтвердила готовность к безотлагательному обсуждению в рамках трехсторонней контактной группы ситуации с безопасностью и путей по ее деэскалации", – подчеркнула украинская делегация.

18 февраля не состоялось внеочередное заседание ТКГ из-за отказа российской стороны. Заседание было перенесено на 11.00 19 февраля.