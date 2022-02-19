"Потом мы откроем матрешку". Джонсон заявил о готовности ввести санкции против РФ в случае вторжения в Украину

Во время визита в Киев Джонсон заявил, что пакет санкций против РФ активируют "в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины" Фото: president.gov.ua

"Мы сделаем невозможным для них получать финансовые средства с лондонских рынков капитала. А потом мы откроем матрешку. Матрешку российских компаний и корпораций под государственным управлением, чтобы выявить стоящих за ними", – сказал политик.

Он отметил, что напряженность между западными странами и Россией может продлиться достаточно долго.

"Мы должны быть готовыми к тому, что кризис может затянуться. Россия будет укреплять свои позиции, выискивать наши слабости, и мы должны сохранить наше единство, укрепить трансатлантическое сотрудничество", – отметил Джонсон.

Премьер Великобритании призвал Кремль отвести войска от границ Украины.

Джонсон на Мюнхенской конференции также заявил, что президенту РФ Владимиру Путину не удастся запугать Запад.

1 февраля во время визита в Киев Джонсон заявил, что союзники Украины готовят пакет санкций, которые активируют "в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".

"Если президент Путин думает, что он может заставить НАТО отступить, запугать, то он убедится, что все будет наоборот. Мы уже укрепляем свою оборону на восточном фланге НАТО", – отметил он.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.