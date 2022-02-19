Теперь мы должны отказаться от зависимости от путинской нефти и газа – Джонсон

"Что бы ни происходило в следующие дни и недели, мы не можем позволить европейским странам испугаться России. Мы не можем позволить российской агрессии изменить архитектуру безопасности в Европе. Мы не можем позволить вторую Ялту, второе разделение Европы на сферы влияния. Теперь мы должны отказаться от зависимости от путинской нефти и газа", – подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что понимает, как это сложно и дорого сделать. Премьер Великобритании призвал сделать выводы из манипуляций газом российского "Газпрома".

"Альтернативные поставки и технологии помогут нам отбросить российские угрозы. И не стать жертвой этих угроз", – отметил политик.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля примет участие в Мюнхенской конференции и проведет ряд встреч. В Офисе президента заявили, что визит главы государства "распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня".