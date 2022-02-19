Джонсон призвал страны Запада остановить Путина, чтобы предотвратить абсолютно катастрофическое вторжение РФ в Украину

"Еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого потребуется подавляющая демонстрация западной солидарности, превосходящая все, что мы видели в новейшей истории, – подчеркнул Джонсон. – Союзники должны в один голос подчеркнуть президенту Путину высокую цену, которую он заплатит за любое дальнейшее российское вторжение в Украину. Дипломатия все еще может победить".

Глава правительства Великобритании отметил в видеообращении, опубликованном в Facebook 19 февраля, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности будет "призывать к единству перед лицом потенциальной российской агрессии в Украине".

"Это единство абсолютно необходимо, если мы собираемся сдержать акт агрессии Владимира Путина, который, по моему мнению, станет абсолютно катастрофическим", – сказал Джонсон.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

На Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля должен выступить президент Украины Владимир Зеленский. СМИ сообщали, что США на фоне угрозы вторжения РФ в Украину отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен.