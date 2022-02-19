"Визит распланирован динамично". Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Зеленский в Мюнхене планирует договориться о предоставлении Украине дополнительной военной и финансовой помощи Фото: president.gov.ua

Зеленский планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцем, с вице-президентом США Камалой Харрис, а также с представителями международных финансовых институций.

"Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины. Визит распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня", – подчеркнули в Офисе президента.

Дискуссии на Мюнхенской конференции будут посвящены угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. В ОПУ добавили, что ситуация на Донбассе полностью контролируется военными.

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена отъездом Зеленского в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности на фоне сообщений о возможном вторжении РФ. Об этом 18 февраля сообщил NBC News со ссылкой на источники.

В Белом доме опасаются, что отсутствием Зеленского может воспользоваться президент РФ Владимир Путин. По информации CNN, администрация Байдена в частном порядке пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене в разгар кризиса.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.