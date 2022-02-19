США отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен на конференции по безопасности – СМИ

В Белом доме опасаются, что отсутствием Зеленского может воспользоваться Путин, сообщили СМИ Фото: president.gov.ua

В Белом доме опасаются, что отсутствием Зеленского может воспользоваться президент РФ Владимир Путин.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров рассказал NBC News, что президент собирается лететь в Мюнхен, но "наблюдает за ситуацией, которая становится все более критической", и может поменять планы, "если будет серьезная эскалация или какие-то беспокоящие сообщения".

По информации CNN, в администрация Байдена в частном порядке пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене в разгар кризиса.

Пресс-секретаря Байдена Джен Псаки спросили 18 февраля на брифинге, выражали ли официальные лица США обеспокоенность по поводу отъезда Зеленского из Украины в условиях эскалации ситуации со стороны РФ.

"Это решение, которое должен принять он, – ответила Псаки, ее цитирует сайт Белого дома. – Это то, что мы также передаем в частном порядке. Но независимо от того, какое решение он примет, он получит поддержку Соединенных Штатов".

Поездку Зеленского в Мюнхен прокомментировал также Байден, сообщается на сайте Белого дома. Журналисты спросили его 18 февраля в ходе брифинга, разумно ли президенту Украины покидать страну, если вторжение РФ так неизбежно, как говорят США.

"Он сам вправе принимать решение. Я разговаривал с Зеленским раз десять – может, больше, не знаю, – отметил Байден. – В поисках дипломатического решения это может быть – может быть, мудрым выбором. Но это его выбор".

Намерение Зеленского поехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности в ходе брифинга 18 февраля, который транслировался в Facebook Офиса президента, подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Зеленский должен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.