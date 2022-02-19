Джонсон: Если Путин думает, что он может заставить НАТО отступить, он убедится, что все будет наоборот

"Если президент Путин думает, что он может заставить НАТО отступить, запугать, то он убедится, что все будет наоборот. Мы уже укрепляем свою оборону на восточном фланге НАТО", – отметил он.

По словам Джонсона увеличено количество военных в Польше и Эстонии. В Средиземном и Черном море курсируют корабли стран НАТО.

"Мы готовы реагировать на любую чрезвычайную ситуацию, вероятность которой растет", – подчеркнул премьер Великобритании.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля примет участие в Мюнхенской конференции и проведет ряд встреч. В Офисе президента заявили, что визит главы государства "распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня".

Администрация президента США Джо Байдена выражала обеспокоенность отъездом Зеленского в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности на фоне сообщений о возможном вторжении РФ. Об этом 18 февраля сообщил NBC News со ссылкой на источники.

В Белом доме опасались, что отсутствием Зеленского может воспользоваться Путин. По информации CNN, администрация Байдена в частном порядке пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене в разгар кризиса.