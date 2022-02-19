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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обострение на Донбассе. С утра погибли уже двое украинских военнослужащих, есть раненые – штаб ООС

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В штабе ООС сообщают об осколочных ранениях
В штабе ООС сообщают об осколочных ранениях
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

19 февраля по состоянию на 17.00 на Донбассе вследствие огневой активности боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо ранены. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях", – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что боевики стреляли сегодня в районе населенных пунктов Новотроицкое (шесть раз), Счастье, Троицкое (по пять раз), Старогнатовка, Марьинка, Крымское, Новозвановка (по четыре раза), Новоселовка, Новогнатовка, Светлодарск, Травневое, Нью-Йорк Донецкой области, Новолуганское, Шумы, Зайцево (по три раза) и других.

Стрельба, по данным пресс-центра, велась, в частности, из артиллерии калибра 122 мм и 152 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм, гранатометов, противотанковых управляемых комплексов.

В Донецкой области "зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, "Орлан-10" с пересечением линии столкновения".

"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – подчеркнули в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/315548330600484

Ранее была информация об одном погибшем 19 февраля украинском военном.

Контекст:

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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