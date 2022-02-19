Обострение на Донбассе. С утра погибли уже двое украинских военнослужащих, есть раненые – штаб ООС

"Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях", – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что боевики стреляли сегодня в районе населенных пунктов Новотроицкое (шесть раз), Счастье, Троицкое (по пять раз), Старогнатовка, Марьинка, Крымское, Новозвановка (по четыре раза), Новоселовка, Новогнатовка, Светлодарск, Травневое, Нью-Йорк Донецкой области, Новолуганское, Шумы, Зайцево (по три раза) и других.

Стрельба, по данным пресс-центра, велась, в частности, из артиллерии калибра 122 мм и 152 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм, гранатометов, противотанковых управляемых комплексов.

В Донецкой области "зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, "Орлан-10" с пересечением линии столкновения".

"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – подчеркнули в штабе ООС.

Ранее была информация об одном погибшем 19 февраля украинском военном.