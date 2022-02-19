Обострение на Донбассе. С утра погибли уже двое украинских военнослужащих, есть раненые – штаб ООС

"Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях", – говорится в сообщении.
В штабе ООС рассказали, что боевики стреляли сегодня в районе населенных пунктов Новотроицкое (шесть раз), Счастье, Троицкое (по пять раз), Старогнатовка, Марьинка, Крымское, Новозвановка (по четыре раза), Новоселовка, Новогнатовка, Светлодарск, Травневое, Нью-Йорк Донецкой области, Новолуганское, Шумы, Зайцево (по три раза) и других.
Стрельба, по данным пресс-центра, велась, в частности, из артиллерии калибра 122 мм и 152 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм, гранатометов, противотанковых управляемых комплексов.
В Донецкой области "зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, "Орлан-10" с пересечением линии столкновения".
"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – подчеркнули в штабе ООС.
Ранее была информация об одном погибшем 19 февраля украинском военном.
17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.