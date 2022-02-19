"Неужели мир забыл ошибки XX века?" Зеленский на Мюнхенской конференции рассказал об обстрелах боевиками школ на Донбассе

Зеленский: С одной стороны – школа, а с другой – снаряд, что прилетает на школьный двор Фото: EPA

Он сообщил, что два дня назад был на Донбассе, на линии разграничения, "где с одной стороны детский сад, а с другой – снаряд, который попал в него".

"С одной стороны – школа, а с другой – снаряд, что прилетает на школьный двор. А рядом – 30 детей, которые идут – нет, не в НАТО, а на занятия в школу. Физика. Зная ее элементарные законы, даже дети понимают, насколько нелепо звучат заявления, что обстрелы ведутся со стороны Украины. У кого-то математика. Дети без калькулятора могут посчитать разницу между количеством обстрелов в эти три дня и упоминаниями Украины в Munich security report этого года", – сказал президент.

Он также провел аналогии с уроками истории.

"И когда на школьном дворе появляется воронка от бомбы, у детей появляются вопросы: неужели мир забыл свои ошибки XX века? К чему приводят попытки умиротворения? Как вопрос "Зачем умирать за Данциг?" обернулся необходимостью умирать за Дюнкерк и за десятки других городов Европы и мира ценой в десятки миллионов жизней? Это страшные уроки истории", – сказал президент.