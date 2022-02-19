"Неужели мир забыл ошибки XX века?" Зеленский на Мюнхенской конференции рассказал об обстрелах боевиками школ на Донбассе

Он сообщил, что два дня назад был на Донбассе, на линии разграничения, "где с одной стороны детский сад, а с другой – снаряд, который попал в него".
"С одной стороны – школа, а с другой – снаряд, что прилетает на школьный двор. А рядом – 30 детей, которые идут – нет, не в НАТО, а на занятия в школу. Физика. Зная ее элементарные законы, даже дети понимают, насколько нелепо звучат заявления, что обстрелы ведутся со стороны Украины. У кого-то математика. Дети без калькулятора могут посчитать разницу между количеством обстрелов в эти три дня и упоминаниями Украины в Munich security report этого года", – сказал президент.
Он также провел аналогии с уроками истории.
"И когда на школьном дворе появляется воронка от бомбы, у детей появляются вопросы: неужели мир забыл свои ошибки XX века? К чему приводят попытки умиротворения? Как вопрос "Зачем умирать за Данциг?" обернулся необходимостью умирать за Дюнкерк и за десятки других городов Европы и мира ценой в десятки миллионов жизней? Это страшные уроки истории", – сказал президент.
Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.
В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.
СМИ сообщали, что США на фоне угрозы вторжения РФ в Украину отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен.
США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
Президент США Джо Байден 17 февраля в комментарии CNN заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.
В тот же день резко обострилась ситуация на Донбассе. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию.
Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, минимум за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.