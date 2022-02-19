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В партии "Наш край" осудили агрессию РФ и призвали к мораторию на критику действий верховного главнокомандующего

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Александр Мазурчак: Сегодня установление мира на Донбассе дипломатическим путем является первоочередной задачей власти
Александр Мазурчак: Сегодня установление мира на Донбассе дипломатическим путем является первоочередной задачей власти
Фото: nashkray.org

Политическая партия "Наш край" осуждает агрессивные действия Российской Федерации на украинском Донбассе и инициирует мораторий на критику действий верховного главнокомандующего по установлению мира, заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак. В политсиле призвали украинский народ к единению и объявили со своей стороны мораторий на критику действий президента – верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины, пока ситуация не будет решена, пишет сайт партии.

"Сегодня установление мира на Донбассе дипломатическим путем является первоочередной задачей власти. Мы призываем всех и каждого объединиться ради достижения главных целей. Жизнь каждого украинца – это самая большая ценность, которую мы должны сохранить. И наша сила всегда была в единстве, в умении объединиться в критические моменты, в умении понимать и поддерживать друг друга. Поэтому мы объявляем мораторий на критику действий президента Украины, который одновременно является верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины к мирному разрешению ситуации", – сказал Мазурчак.

Он добавил, что "Наш край" всегда будет поддерживать попытки достичь мира исключительно дипломатическим путем. В партии считают, что в трудные времена украинским политикам нужно забыть о своих политических амбициях и объединиться вокруг интересов государства и людей. Мазурчак также призвал другие украинские партии поддержать инициативу "Нашего края".

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины.

По состоянию на 9.00 19 февраля на Донбассе зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.

Теги: Россия, Донбасс, вторжение, Донецкое, война в Украине, Наш край, президент, Александр Мазурчак
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