В партии "Наш край" осудили агрессию РФ и призвали к мораторию на критику действий верховного главнокомандующего

"Сегодня установление мира на Донбассе дипломатическим путем является первоочередной задачей власти. Мы призываем всех и каждого объединиться ради достижения главных целей. Жизнь каждого украинца – это самая большая ценность, которую мы должны сохранить. И наша сила всегда была в единстве, в умении объединиться в критические моменты, в умении понимать и поддерживать друг друга. Поэтому мы объявляем мораторий на критику действий президента Украины, который одновременно является верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины к мирному разрешению ситуации", – сказал Мазурчак.

Он добавил, что "Наш край" всегда будет поддерживать попытки достичь мира исключительно дипломатическим путем. В партии считают, что в трудные времена украинским политикам нужно забыть о своих политических амбициях и объединиться вокруг интересов государства и людей. Мазурчак также призвал другие украинские партии поддержать инициативу "Нашего края".