В партии "Наш край" осудили агрессию РФ и призвали к мораторию на критику действий верховного главнокомандующего

"Сегодня установление мира на Донбассе дипломатическим путем является первоочередной задачей власти. Мы призываем всех и каждого объединиться ради достижения главных целей. Жизнь каждого украинца – это самая большая ценность, которую мы должны сохранить. И наша сила всегда была в единстве, в умении объединиться в критические моменты, в умении понимать и поддерживать друг друга. Поэтому мы объявляем мораторий на критику действий президента Украины, который одновременно является верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины к мирному разрешению ситуации", – сказал Мазурчак.
Он добавил, что "Наш край" всегда будет поддерживать попытки достичь мира исключительно дипломатическим путем. В партии считают, что в трудные времена украинским политикам нужно забыть о своих политических амбициях и объединиться вокруг интересов государства и людей. Мазурчак также призвал другие украинские партии поддержать инициативу "Нашего края".
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины.
По состоянию на 9.00 19 февраля на Донбассе зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.