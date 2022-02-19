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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оккупанты используют фейки 2014 года". Залужный прокомментировал "обстрелы территории РФ со стороны Украины"

Залужный подчеркнул, что артиллерия ВСУ находится далеко от линии соприкосновения
Залужный подчеркнул, что артиллерия ВСУ находится далеко от линии соприкосновения
Фото: radiosvoboda.org

Российская информация о якобы обстреле территории Ростовской области РФ с украинской территории является фейком, заявил 19 февраля в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Российская пропаганда продолжает распространять фейки, обвиняя Вооруженные силы Украины и нагнетая ситуацию. Так, российские СМИ сегодня обнародовали информацию о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области. Подразделения Объединенных сил не производили никаких обстрелов с артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ", – написал он.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что активно распространяемая в российских СМИ информация "является откровенной ложью и провокацией, ведь для создания "сенсационных сообщений" оккупанты используют подготовленные и обнародованные ими фейки еще в 2014 году".

Залужный также опубликовал скриншоты нескольких сообщений российских СМИ, в том числе датированных 2014 годом.

"Фейковым является сообщение о разрывах якобы украинского реактивного снаряда от РСЗО "Град" и 122-миллиметрового снаряда в Ростовской области. Следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода на расстоянии более 21 км от линии столкновения, что превышает максимальную дальность стрельбы реактивных систем залпового огня "Град" и 122-миллиметровой пушки, которые находятся на вооружении ВСУ", – объяснил он.

Залужный заявил, что "при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, совершают хаотические обстрелы населенных пунктов и сознательно продуцируют лживые сообщения".

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/251326003829559

ФСБ заявила 19 февраля о двух разорвавшихся снарядах в Ростовской области РФ вблизи от украинской границы (за ней в том районе находятся оккупированные территории Луганской области). Следственный комитет России заявил, что стреляли с территории Украины. Один из взрывов якобы стал результатом использования системы "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг причастность к инциденту Вооруженных сил Украины.

Контекст:

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились. В частности, сегодня на 17.00 боевики, по данным штаба ООС, 70 раз нарушили перемирие, в результате обстрелов погибли двое и ранены четверо украинских военнослужащих.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, стрельба, Донбасс, пропаганда, оккупация, граница, Вооруженные силы Украины, провокации, боевики, Град, Ростовская область, РСЗО, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, взрывы, пушки, Валерий Залужный, ООС
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