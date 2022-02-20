Зеленский с Макроном обсудили обострение на Донбассе и пути "немедленной деэскалации"

"Провел срочный разговор с президентом Макроном. Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования", – написал он.

О России как стране-агрессоре упоминаний в твите Зеленского нет.

Провів термінову розмову з Президентом @EmmanuelMacron. Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів. Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання. pic.twitter.com/TNquGLMo9Y — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2022

На фоне скопления российских войск возле границ Украины Зеленский сегодня принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой напомнил об "ужасных уроках истории" и заявил о требующей обновления архитектуре мировой безопасности.