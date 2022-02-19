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Зеленский: Пока мы не в НАТО, нам нужны гарантии безопасности

Зеленский: Будет ли справедливо, чтобы мы на расстоянии к членству в НАТО получили гарантии безопасности от соответствующих стран?
Зеленский: Будет ли справедливо, чтобы мы на расстоянии к членству в НАТО получили гарантии безопасности от соответствующих стран?
Фото: president.gov.ua

Пока Украина не является членом НАТО, ей нужны гарантии безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам президента, Украина понимает, что среди членов Альянса пока нет консенсуса по вопросу вступления Украины.

"Все говорят, что есть расстояние к НАТО. Мы говорим: "Скажите, пожалуйста, какой нужен срок?" Это измеряется в годах. К сожалению, и вы это видите по трагедии, по погибшим, это измеряется не только в часах, это измеряется в людях. Тогда скажите, пожалуйста, будет ли справедливо, чтобы мы на этом расстоянии получили гарантии безопасности от соответствующих стран? Дипломатические гарантии безопасности. Это же справедливо? Никто никого к стенке с вопросом "Чтобы завтра было НАТО"... Такого нет. Мы хотим. Но пока у нас нет такой возможности, мы стремимся иметь гарантии безопасности", – сказал президент.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Владимир Зеленский, война в Украине, безопасность, Мюнхенская конференция по безопасности
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