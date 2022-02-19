ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Замгенсека НАТО заявил, что вторжение в Украину будет огромной стратегической ошибкой России

Джоанэ: НАТО и ЕС работают настолько близко, как никогда
Джоанэ: НАТО и ЕС работают настолько близко, как никогда
Фото: nato.int

Возможное вторжение России в Украину будет огромной стратегической ошибкой для Москвы. Такое мнение 19 февраля в Мюнхене на пятом украинском ланче на тему "Безопасность Европы решается в Украине" выразил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Фонда Виктора Пинчука.

"Если Россия примет такое решение, огромную стратегическую ошибку России, с нашей точки зрения, все же вторгнуться, я могу гарантировать, что Запад объединен больше, чем когда-либо. НАТО и ЕС работают настолько близко, как никогда. США, Канада, Великобритания, Норвегия, страны, которые не в ЕС, работают вместе тесно, чтобы политические, экономические, технологические, долгосрочные, репутационные последствия для России были исключительно жесткими", – сказал Джоанэ.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

Теги: Россия, Украина, НАТО, угрозы, Мюнхен, вторжение, наступление, войска, Мирча Джоанэ, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нужно время для переосмысления". Паш после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022" объявила, что исчезает из инфопространства
"Нужно время для переосмысления". Паш после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022" объявила, что исчезает из инфопространства
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла"
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла"
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото
"Сэкономил сегодня 50 баксов". Шварценеггер огромными ножницами на камеру срезал окрашенные в блонд волосы сына
"Сэкономил сегодня 50 баксов". Шварценеггер огромными ножницами на камеру срезал окрашенные в блонд волосы сына
На съемках сериала "Друзья" Энистон ела один и тот же салат каждый день, его рецепт уже стал вирусным с соцсетях
На съемках сериала "Друзья" Энистон ела один и тот же салат каждый день, его рецепт уже стал вирусным с соцсетях
Топ-5 самых громких и нелепых падений знаменитостей и политиков на публике
Топ-5 самых громких и нелепых падений знаменитостей и политиков на публике
Певица Grosu позировала в платье с декольте до пояса и показала раритетное фото, где ее держит на руках ректор Поплавский
Певица Grosu позировала в платье с декольте до пояса и показала раритетное фото, где ее держит на руках ректор Поплавский
"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки
"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки
Умер актер Борис Невзоров
Умер актер Борис Невзоров
  "Получились очень вкусные", "Пышненькие". Кулинарный блогер показала, как готовить оладьи на кефире. Видео
  "Получились очень вкусные", "Пышненькие". Кулинарный блогер показала, как готовить оладьи на кефире. Видео
"Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить". Лодыгин высказался о своем увольнении из-за нацотбора на "Евровидение 2022"
"Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить". Лодыгин высказался о своем увольнении из-за нацотбора на "Евровидение 2022"
"Думаю, это не выход". Преодолевший наркозависимость Макс Барских высказался о легализации каннабиса
"Думаю, это не выход". Преодолевший наркозависимость Макс Барских высказался о легализации каннабиса
"Кошевой обещал купить новое". Неженатый Wellboy рассказал, зачем носил кольцо на безымянном пальце
"Кошевой обещал купить новое". Неженатый Wellboy рассказал, зачем носил кольцо на безымянном пальце
Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль
Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль
  "Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки
  "Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (460915)
2
"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды и белья (76213)
3
"Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно (76206)
4
Каминская назвала единственную украинскую певицу, которая поет "чисто и качественно" (71196)
5
"Нужно раздеться полностью", "Леся Кардашян". Никитюк снялась в ультрамини (62080)
6
"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой (55098)
7
"Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022" (52262)
8
"Ужас! Грудь из чашечки вываливается", "Безвкусно и вульгарно. Для борделя". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом (43377)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS