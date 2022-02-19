Замгенсека НАТО заявил, что вторжение в Украину будет огромной стратегической ошибкой России

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Фонда Виктора Пинчука.

"Если Россия примет такое решение, огромную стратегическую ошибку России, с нашей точки зрения, все же вторгнуться, я могу гарантировать, что Запад объединен больше, чем когда-либо. НАТО и ЕС работают настолько близко, как никогда. США, Канада, Великобритания, Норвегия, страны, которые не в ЕС, работают вместе тесно, чтобы политические, экономические, технологические, долгосрочные, репутационные последствия для России были исключительно жесткими", – сказал Джоанэ.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.