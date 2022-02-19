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США стоят рядом с Украиной, в случае российской агрессии санкции против РФ будут жесткими – вице-президент Харрис

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США четко заявили, что хотели бы, чтобы вопрос вокруг Украины решался дипломатическим путем, отметила Харрис
США четко заявили, что хотели бы, чтобы вопрос вокруг Украины решался дипломатическим путем, отметила Харрис
Фото: EPA

Соединенные Штаты открыты для дипломатического пути урегулирования ситуации вокруг Украины, но в случае вторжения РФ санкции против Москвы будут жесткими.

Об этом 19 февраля в ходе встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским заявила вице-президент США Камала Харрис.

Мероприятие в YouTube транслировал телеканал "Украина 24".

"Мы четко заявили, что мы хотели бы, чтобы вопрос решался дипломатическим путем. И мы остаемся открытыми для дипломатического пути. Но если Россия будет осуществлять агрессивные шаги, мы применим санкции и сделаем это совместно с союзниками в мире, – сказала Харрис. – США стоят рядом с Украиной. Если Россия и в дальнейшем будет атаковать вашу страну, как я уже говорила, мы применим быстрые и жесткие экономические санкции".

По мнению Зеленского, мирному решению конфликта могут помочь превентивные санкции против РФ. Президент также отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку США.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

СМИ сообщали, что США на фоне угрозы вторжения РФ в Украину отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре поле этого РФ начала агрессию на востоке Украины, хотя официально этого не признает.

За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое началось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждают новые возможные санкции. В частности, об этом заявляли ИспанияГерманияСШАФранция, Великобритания и другие.

Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против лидера России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о жестких экономических санкциях.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Джонсон подтвердил готовность Лондона ввести санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину. Премьер Великобритании призвал Кремль отвести российские войска от границ Украины.

Теги: Россия, США, Украина, агрессия, Мюнхен, вторжение, Владимир Зеленский, конфликт, президент, вице-президент, конференция, встреча, Камала Харрис
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