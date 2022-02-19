США стоят рядом с Украиной, в случае российской агрессии санкции против РФ будут жесткими – вице-президент Харрис

США четко заявили, что хотели бы, чтобы вопрос вокруг Украины решался дипломатическим путем, отметила Харрис Фото: EPA

Об этом 19 февраля в ходе встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским заявила вице-президент США Камала Харрис.

Мероприятие в YouTube транслировал телеканал "Украина 24".

"Мы четко заявили, что мы хотели бы, чтобы вопрос решался дипломатическим путем. И мы остаемся открытыми для дипломатического пути. Но если Россия будет осуществлять агрессивные шаги, мы применим санкции и сделаем это совместно с союзниками в мире, – сказала Харрис. – США стоят рядом с Украиной. Если Россия и в дальнейшем будет атаковать вашу страну, как я уже говорила, мы применим быстрые и жесткие экономические санкции".

По мнению Зеленского, мирному решению конфликта могут помочь превентивные санкции против РФ. Президент также отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку США.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

СМИ сообщали, что США на фоне угрозы вторжения РФ в Украину отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен.