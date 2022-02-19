Санкции против РФ до ее возможной агрессии против Украины могут помочь мирному решению ситуации – Зеленский

Мероприятие в YouTube транслировал телеканал "Украина 24".

"Перед агрессией [России] мы понимаем, что санкции могут принести мирное решение [конфликта]. Потому я бы хотел бы поделиться с вами, как мы видим эту ситуацию и что может сработать: мы верим в наши силы и в поддержку наших партнеров", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку США.

В то же время Зеленский заявил о приверженности Украины мирному и дипломатическому пути в разрешении конфликта на Донбассе.

"Это тот путь, который нам нужен. Мы делали это последние восемь лет. Это наша земля, мы понимаем, что происходит. Единственное, чего мы хотим, – это вернуть мир в нашу страну", – подчеркнул президент Украины.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

СМИ сообщали, что США на фоне угрозы вторжения РФ в Украину отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен.