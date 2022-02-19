Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку США – Зеленский

Мероприятие в YouTube транслировал телеканал "Украина 24".

"Нам необходимы сейчас конкретные шаги, конкретная поддержка. Мы получаем поддержку от вас в вопросах обороны для Вооруженных сил. И мы готовы это обсуждать и продолжать этот диалог, потому что мы очень заинтересованы в этом. Когда я говорю "мы", я имею в виду не только Украину, потому что наша сильная армия защищает Европу и мы все хотим быть едины, хотим смотреть в мирное будущее вместе", – сказал Зеленский.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

СМИ сообщали, что США на фоне угрозы вторжения РФ в Украину отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен.