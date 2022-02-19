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Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку США – Зеленский

Зеленский: Нам необходимы сейчас конкретные шаги, конкретная поддержка
Зеленский: Нам необходимы сейчас конкретные шаги, конкретная поддержка
Фото: president.gov.ua

Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Соединенных Штатов на фоне агрессии со стороны России. Об этом 19 февраля в ходе встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Мероприятие в YouTube транслировал телеканал "Украина 24".

"Нам необходимы сейчас конкретные шаги, конкретная поддержка. Мы получаем поддержку от вас в вопросах обороны для Вооруженных сил. И мы готовы это обсуждать и продолжать этот диалог, потому что мы очень заинтересованы в этом. Когда я говорю "мы", я имею в виду не только Украину, потому что наша сильная армия защищает Европу и мы все хотим быть едины, хотим смотреть в мирное будущее вместе", – сказал Зеленский.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

СМИ сообщали, что США на фоне угрозы вторжения РФ в Украину отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен.

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включал предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.

27 декабря стало известно, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, поступила в Украину 22 января. Вечером 10 февраля глава Минобороны Алексей Резников писал, что в Украину с начала года прибыли 15 самолетов с военной помощью от США. 11 февраля в Украину прибыло еще 90 тонн военной помощи от США, общий вес военной помощи от Штатов достиг 1300 тонн, отмечал Резников.

Теги: США, Украина, армия, помощь, Мюнхен, Владимир Зеленский, президент, вице-президент, конференция, визит, встреча, Камала Харрис
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