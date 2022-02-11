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ОБЩЕСТВО

В Украину прибыли еще два самолета с военной помощью от США

Резников сообщил, что в Украину доставили Javelin, боевые выстрелы для гранатомета и другую оборонительную амуницию
Резников сообщил, что в Украину доставили Javelin, боевые выстрелы для гранатомета и другую оборонительную амуницию
Фото: Резніков Олексій / Facebook

В Украину вечером 10 февраля прибыли еще два самолета с военной помощью от США. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Еще две птицы с военной помощью от наших партнеров из США – в Киеве! Javelin, боевые выстрелы для гранатомета и другая оборонительная амуниция для Вооруженных сил Украины. Вес военной помощи от наших американских друзей, доставленной сегодня, составляет около 130 тонн", – написал министр.

Он отметил, что в Украину в целом прибыли 15 самолетов с военной помощью от США общим весом более 1200 тонн.

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/345640284238996

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.

27 декабря стало известно, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны
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