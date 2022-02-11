В Украину прибыли еще два самолета с военной помощью от США

Резников сообщил, что в Украину доставили Javelin, боевые выстрелы для гранатомета и другую оборонительную амуницию Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Еще две птицы с военной помощью от наших партнеров из США – в Киеве! Javelin, боевые выстрелы для гранатомета и другая оборонительная амуниция для Вооруженных сил Украины. Вес военной помощи от наших американских друзей, доставленной сегодня, составляет около 130 тонн", – написал министр.

Он отметил, что в Украину в целом прибыли 15 самолетов с военной помощью от США общим весом более 1200 тонн.

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января.