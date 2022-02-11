"Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев". В Украину прибыло еще 90 тонн военной помощи от США

"Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев! Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от США для Вооруженных сил Украины. Общий вес военной помощи от США сейчас достигает 1300 тонн!" – написал министр.

На фоне угрозы эскалации российской агрессии военную помощь поставляют, кроме США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля заявил, что с начала года Украина получила от партнеров $1,5 млрд финансовой поддержки, а также более 1 тыс. тонн оборонного оружия и военного оборудования.