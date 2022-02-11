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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев". В Украину прибыло еще 90 тонн военной помощи от США

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Резников: Общий вес военной помощи от США сейчас достигает 1300 тонн
Резников: Общий вес военной помощи от США сейчас достигает 1300 тонн
Фото: Резніков Олексій / Facebook

90 тонн боеприпасов прибыли в Украину в рамках военно-технической помощи со стороны США, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он написал 11 февраля в Facebook.

"Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев! Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от США для Вооруженных сил Украины. Общий вес военной помощи от США сейчас достигает 1300 тонн!" – написал министр.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/345989217537436

На фоне угрозы эскалации российской агрессии военную помощь поставляют, кроме США, Великобританиястраны БалтииЧехия и другие государства. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля заявил, что с начала года Украина получила от партнеров $1,5 млрд финансовой поддержки, а также более 1 тыс. тонн оборонного оружия и военного оборудования.

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.

27 декабря стало известно, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, поступила в Украину 22 января. Вечером 10 февраля Резников писал, что в Украину с начала года прибыли 15 самолетов с военной помощью от США.

Теги: США, оружие, самолет, вооружение, военная помощь, Алексей Резников, боеприпасы
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