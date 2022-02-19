Кулеба рассказал, за что уже сейчас можно ввести санкции против России

"Например, в последние годы Россия обширно паспортизировала граждан Украины, жителей не контролируемых правительством территорий. Сейчас Россия активно использует этот аргумент для объяснения в качестве оправдания за свои действия: что они должны защитить российских граждан на местах. И Россия никогда не была серьезно наказана за эту политику паспортизации. Так что есть законные причины ввести определенные санкции сейчас", – сказал Кулеба.
Глава МИД Украины также призвал назвать триггер для запуска большого пакета разрушительных санкций против РФ.
"Но это однозначно не должен быть момент, когда солдат в российской форме с российским флагом войдет в Украину перед камерами", – отметил Кулеба.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре поле этого РФ начала агрессию на востоке Украины, хотя официально этого не признает.
За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.
На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое началось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждают новые возможные санкции. В частности, об этом заявляли Испания, Германия, США, Франция, Великобритания и другие.
Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против лидера РФ Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о жестких экономических санкциях.
19 февраля 2022 года во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Джонсон подтвердил готовность Лондона ввести санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину. Премьер Великобритании призвал Кремль отвести российские войска от границ Украины.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, мирному решению ситуации вокруг страны могут помочь превентивные санкции против РФ.