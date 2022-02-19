Кулеба рассказал, за что уже сейчас можно ввести санкции против России

Россия никогда не была серьезно наказана за политику паспортизации граждан Украины на Донбассе, отметил Кулеба Фото: EPA

"Например, в последние годы Россия обширно паспортизировала граждан Украины, жителей не контролируемых правительством территорий. Сейчас Россия активно использует этот аргумент для объяснения в качестве оправдания за свои действия: что они должны защитить российских граждан на местах. И Россия никогда не была серьезно наказана за эту политику паспортизации. Так что есть законные причины ввести определенные санкции сейчас", – сказал Кулеба.

Глава МИД Украины также призвал назвать триггер для запуска большого пакета разрушительных санкций против РФ.

"Но это однозначно не должен быть момент, когда солдат в российской форме с российским флагом войдет в Украину перед камерами", – отметил Кулеба.