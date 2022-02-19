Зеленский: Нам говорят: "Двери НАТО открыты". Но пока посторонним вход запрещен

Зеленский: Если не все члены Альянса хотят нас видеть или все члены Альянса не хотят нас видеть, скажите честно Фото: EPA

Президент отметил, что в 2014 году украинцы сделали свой европейский выбор и многие отдали за него жизни во время Революции достоинства.

"Разве не Европа должна сказать: "Наши граждане позитивно относятся ко вступлению Украины в ЕС?" Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?" – сказал Зеленский.

Он отметил, что это же касается и НАТО.

"Нам говорят: "Двери открыты". Но пока посторонним вход запрещен. Если не все члены Альянса хотят нас видеть или все члены Альянса не хотят нас видеть, скажите честно. Открытые двери – это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами незакрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности? Лучшее время для нее – ближайшее время, ближайший саммит в Мадриде", – заявил Зеленский.

Президент напомнил об утверждениях президента РФ Владимира Путина, что Украина якобы хочет вступить в НАТО, чтобы вернуть оккупированный Крым военным путем.

"Радует, что слова "вернуть Крым" появляются в их риторике. Но они невнимательно читали ст. 5 устава НАТО: коллективные действия предусмотрены для защиты, а не для нападения. Крым и оккупированные районы Донбасса непременно вернутся в Украину, но только мирным путем", – подчеркнул Зеленский.