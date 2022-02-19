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Столтенберг направил письмо Лаврову о диалоге в рамках Совета Россия – НАТО для предотвращения конфликта вокруг Украины

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Вывод войск РФ от границ Украины станет важным шагом на пути к мирному урегулированию ситуации, отметил Столтенберг
Вывод войск РФ от границ Украины станет важным шагом на пути к мирному урегулированию ситуации, отметил Столтенберг
Фото: nato.int

НАТО призывает РФ сделать то, о чем она говорит, – отвести войска от границ Украины. Несмотря на заявления Москвы, пока нет никаких признаков деэскалации ситуации.

Об этом 19 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его цитирует сайт НАТО.

"Мы призываем Россию… отвести свои войска от границ Украины. Это станет важным первым шагом на пути к мирному урегулированию. России еще не поздно изменить курс, чтобы отступить от пропасти. Хватит готовиться к войне. И начать работать над мирным решением. НАТО по-прежнему готов к предметному диалогу с Москвой", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО отправил письменные предложения РФ, чтобы "снизить риски и повысить прозрачность военной деятельности", а также "заняться контролем над вооружениями, в том числе по ядерному оружию и ракетам".

"Я пригласил Россию и всех союзников по НАТО на серию заседаний Совета Россия – НАТО. И я повторил свое приглашение в письме, которое отправил министру [иностранных дел РФ Сергею] Лаврову в четверг [17 февраля]", – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, нынешний кризис касается не только Украины, а "на карту поставлено многое – отношения между НАТО и Россией, европейская и трансатлантическая безопасность".

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

На Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля должен выступить президент Украины Владимир Зеленский. СМИ сообщали, что США на фоне угрозы вторжения РФ в Украину отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

10 декабря МИД РФ опубликовал заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Сергей Лавров, МИД России, Йенс Столтенберг, призыв, угрозы, кризис, Мюнхен, вторжение, наступление, конфликт, безопасность, конференция, войска, границы
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