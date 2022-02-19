Столтенберг направил письмо Лаврову о диалоге в рамках Совета Россия – НАТО для предотвращения конфликта вокруг Украины

Вывод войск РФ от границ Украины станет важным шагом на пути к мирному урегулированию ситуации, отметил Столтенберг Фото: nato.int

Об этом 19 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его цитирует сайт НАТО.

"Мы призываем Россию… отвести свои войска от границ Украины. Это станет важным первым шагом на пути к мирному урегулированию. России еще не поздно изменить курс, чтобы отступить от пропасти. Хватит готовиться к войне. И начать работать над мирным решением. НАТО по-прежнему готов к предметному диалогу с Москвой", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО отправил письменные предложения РФ, чтобы "снизить риски и повысить прозрачность военной деятельности", а также "заняться контролем над вооружениями, в том числе по ядерному оружию и ракетам".

"Я пригласил Россию и всех союзников по НАТО на серию заседаний Совета Россия – НАТО. И я повторил свое приглашение в письме, которое отправил министру [иностранных дел РФ Сергею] Лаврову в четверг [17 февраля]", – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, нынешний кризис касается не только Украины, а "на карту поставлено многое – отношения между НАТО и Россией, европейская и трансатлантическая безопасность".

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

На Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля должен выступить президент Украины Владимир Зеленский. СМИ сообщали, что США на фоне угрозы вторжения РФ в Украину отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен.