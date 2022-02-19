Персонал представительства НАТО в Киеве переводят во Львов и Брюссель

В НАТО заявили, что следят за ситуацией в Украине Фото: EPA

Она сказала, что НАТО и союзники оценивают ситуацию, следят за ней и продолжают принимать все необходимые меры.

"Безопасность нашего персонала является первоочередной, поэтому персонал переведен во Львов и Брюссель", – заявила представитель.

Мусиенко подчеркнула, что офисы НАТО продолжают свою деятельность в Украине.

В Альянсе также в очередной раз призывали Россию к деэскалации и избранию пути дипломатии.

Ранее о решении перевести посольства из Киева во Львов заявили Канада, Австралия, США и Великобритания.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля назвал ошибкой переезд посольств.

"Большая ошибка, что посольства переезжают в Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она целостная. Потому если, не дай бог, что-то произойдет, это будет везде. Нельзя быть в пяти или шести часах [езды] от эскалации или проблем", – заявил он.