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ПОЛИТИКА

Персонал представительства НАТО в Киеве переводят во Львов и Брюссель

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В НАТО заявили, что следят за ситуацией в Украине
В НАТО заявили, что следят за ситуацией в Украине
Фото: EPA

Сотрудников представительства НАТО в Киеве перевели во Львов и Брюссель. Об этом 19 февраля Общественному рассказала пресс-офицер Центра информации и документации НАТО Оксана Мусиенко.

Она сказала, что НАТО и союзники оценивают ситуацию, следят за ней и продолжают принимать все необходимые меры.

"Безопасность нашего персонала является первоочередной, поэтому персонал переведен во Львов и Брюссель", – заявила представитель.

Мусиенко подчеркнула, что офисы НАТО продолжают свою деятельность в Украине.

В Альянсе также в очередной раз призывали Россию к деэскалации и избранию пути дипломатии.

Ранее о решении перевести посольства из Киева во Львов заявили Канада, АвстралияСША и Великобритания.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля назвал ошибкой переезд посольств.

"Большая ошибка, что посольства переезжают в Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она целостная. Потому если, не дай бог, что-то произойдет, это будет везде. Нельзя быть в пяти или шести часах [езды] от эскалации или проблем", – заявил он.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

Президент США Джо Байден 17 февраля в комментарии CNN заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.

В тот же день резко обострилась ситуация на Донбассе. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, минимум за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львов, НАТО, посольство, дипломаты
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