Зеленский считает, что Запад должен обнародовать возможные санкции против РФ, которые хочет ввести в случае ее нового вторжения в Украину

"Вопрос не в том, чтобы их ввести сегодня. Если РФ отводит войска – нет вопросов о санкциях. Но сегодня даже вопрос превентивных публикаций санкций – что произойдет, если будет война – даже этот вопрос не имеет поддержки... Если сейчас даже нельзя говорить, что будет применяться, против кого, если будет война – то возникает вопрос, будет ли это применяться, если война будет", – сказал президент.

Он заявил, что с одним из лидеров стран спорил о санкционной политике против России.

"Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю: "Хорошо, введите сегодня санкции". Мне говорят: "Мы применим санкции, если будет война". Я говорю: "Хорошо, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Так чего вы ждете? Нам не нужны ваши санкции после того, как будет бомбардировка, или когда будут стрелять по нашему государству, или если у нас больше не будет границ, не будет экономики, или будут оккупированы части нашего государства. Зачем нам эти санкции?" Когда вы спрашиваете, что можно сделать – можно сделать многое. Можем даже дать список. Главное – желание", – сказал Зеленской.