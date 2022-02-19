Зеленский считает, что Запад должен обнародовать возможные санкции против РФ, которые хочет ввести в случае ее нового вторжения в Украину

"Вопрос не в том, чтобы их ввести сегодня. Если РФ отводит войска – нет вопросов о санкциях. Но сегодня даже вопрос превентивных публикаций санкций – что произойдет, если будет война – даже этот вопрос не имеет поддержки... Если сейчас даже нельзя говорить, что будет применяться, против кого, если будет война – то возникает вопрос, будет ли это применяться, если война будет", – сказал президент.
Он заявил, что с одним из лидеров стран спорил о санкционной политике против России.
"Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю: "Хорошо, введите сегодня санкции". Мне говорят: "Мы применим санкции, если будет война". Я говорю: "Хорошо, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Так чего вы ждете? Нам не нужны ваши санкции после того, как будет бомбардировка, или когда будут стрелять по нашему государству, или если у нас больше не будет границ, не будет экономики, или будут оккупированы части нашего государства. Зачем нам эти санкции?" Когда вы спрашиваете, что можно сделать – можно сделать многое. Можем даже дать список. Главное – желание", – сказал Зеленской.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре поле этого РФ начала агрессию на востоке Украины, хотя официально этого не признает.
За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.
На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое началось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждают новые возможные санкции. В частности, об этом заявляли Испания, Германия, США, Франция, Великобритания и другие.
Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против лидера РФ Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о жестких экономических санкциях.
19 февраля 2022 года во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Джонсон подтвердил готовность Лондона ввести санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину. Премьер Великобритании призвал Кремль отвести российские войска от границ Украины.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, мирному решению ситуации вокруг страны могут помочь превентивные санкции против РФ.