Путин считает неизбежными новые санкции Запада против России

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале РБК.

Путин считает "нелегитимным" санкционное давление на РФ, которое "нарушает международное право".

"Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, связанный, там, с событиями в Украине, или нет такого повода, он будет найден, потому что цель в другом. Цель в данном случае – затормозить развитие России", – сказал Путин.

Путин и Лукашенко провели переговоры на фоне сообщений о военном вторжении РФ в Украину и обострения ситуации на Донбассе.