Италия предлагает исключить энергетику из списка потенциальных санкций против России – СМИ

По данным агентства, в январе 2022 года Рим отправил неофициальное послание Еврокомиссии, в котором изложил свои опасения из-за вероятного обратного эффекта санкций против России. Кроме энергетического сектора, Италия опасается за свой рынок люксовых товаров.

Власти этой страны просят ЕС разработать компенсационный механизм для смягчения возможных негативных последствий в случае введения санкций против РФ. Вместо секторальных санкций Италия предлагает вводить ограничения против отдельных лиц.