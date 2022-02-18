ГОРДОН
 
 
МИР

Италия предлагает исключить энергетику из списка потенциальных санкций против России – СМИ

По данным Bloomberg, вместо секторальных санкций против РФ Италия предлагает вводить персональные
По данным Bloomberg, вместо секторальных санкций против РФ Италия предлагает вводить персональные
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Италии Марио Драги инициировал переговоры с лидерами Евросоюза об исключении энергетического сектора из пакета санкций против России, которые ЕС может ввести в случае вторжения армии РФ в Украину. Об этом 17 февраля сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в январе 2022 года Рим отправил неофициальное послание Еврокомиссии, в котором изложил свои опасения из-за вероятного обратного эффекта санкций против России. Кроме энергетического сектора, Италия опасается за свой рынок люксовых товаров.

Власти этой страны просят ЕС разработать компенсационный механизм для смягчения возможных негативных последствий в случае введения санкций против РФ. Вместо секторальных санкций Италия предлагает вводить ограничения против отдельных лиц.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре поле этого РФ начала агрессию на востоке Украины, хотя официально этого не признает.

За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое началось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждают новые возможные санкции. В частности, об этом заявляли ИспанияГерманияСШАФранция, Великобритания и другие.

Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против лидера России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о жестких экономических санкциях.

Теги: Россия, Украина, Италия, санкции, агрессия, нападение, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это невероятно", "До слез". Японская группа The Yokohama Sisters исполнила гимн Украины. Видео
  "Это невероятно", "До слез". Японская группа The Yokohama Sisters исполнила гимн Украины. Видео
В День единения украинцев объединила музыкой национальная музыкальная премия "Украинская песня года"
В День единения украинцев объединила музыкой национальная музыкальная премия "Украинская песня года" Актуально
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
Жена Скичко Юрушева сообщила о беременности
Жена Скичко Юрушева сообщила о беременности
  "Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом
  "Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом
"Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит?" Павленко из Go-A высказалась о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"
"Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит?" Павленко из Go-A высказалась о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"
  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн
  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу
"Аж холод по спине!" Мама Наташи Королевой накричала на нее во время исполнения украинской песни
"Аж холод по спине!" Мама Наташи Королевой накричала на нее во время исполнения украинской песни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (349911)
2
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото (152163)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (76830)
4
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (42379)
5
"Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно (39049)
6
"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой (34253)
7
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (32926)
8
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте (31961)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS