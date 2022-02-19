Зеленский провел в аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств

"Глава государства заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск. Президент получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Также на совещании обсуждали "актуальные проблемы гуманитарного характера и пути их решения".

"Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них. Владимир Зеленский дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск", – сообщили в пресс-службе.