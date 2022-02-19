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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел в аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств

Зеленский провел совещание после возвращения в Украину
Зеленский провел совещание после возвращения в Украину
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля провел в аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Глава государства заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск. Президент получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Также на совещании обсуждали "актуальные проблемы гуманитарного характера и пути их решения".

"Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них. Владимир Зеленский дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск", – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

СМИ сообщали, что США на фоне угрозы вторжения РФ в Украину отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен.

Зеленский принял участие в конференции. Он выступил с речью и встретился с рядом иностранных политиков, среди которых вице-президент США Камала Харрис и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, силовики
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