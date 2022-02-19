Украинские нардепы и иностранные журналисты попали под обстрел на Донбассе. Видео

На Донбассе была группа нардепов от "Слуги народа" Фото: Юлія Палійчук - речниця «СЛУГИ НАРОДУ» / Telegram

"Сначала боевики ударили из минометов, впоследствии начались артобстрелы, снаряды падали в 300 метрах от места, где находились министр и журналисты", – говорится в сообщении.

Обстрел произошел днем в субботу, журналисты и политики были эвакуированы в укрытие. Никто не пострадал.

С начала суток 19 февраля по состоянию на 19.00 российско-оккупационные войска нарушили режим тишины 101 раз. Погибло двое украинских военных, четверо получили ранения.