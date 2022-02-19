"Усильте армию, дайте "дешевые" деньги, инвестируйте". Зеленский рассказал, как другие страны могут помочь Украине

Зеленский: Мы не можем говорить ежедневно, что завтра война. О каком государстве мы говорим, о какой экономике? Фото: president.gov.ua

Он отметил, что Украина готова защищаться.

"Мы не можем говорить ежедневно, что завтра война. О каком государстве мы говорим, о какой экономике? Как можно жить в государстве, когда ежедневно вам говорят, что завтра будет наступление, будет война? Идет обвал национальной валюты, выводятся деньги, бизнес улетает. Как вы считаете, можно жить в таком государстве? Может стабильность в таком государстве быть? Нет", – сказал президент.

По его словам, есть много желающих "разбалансировать" государство изнутри.

"И все хотят, чтобы Украина была слабой. Слабая экономика – слабая армия. Слабая армия – на нас можно наступать. И мы не сможем защитить ни своих людей, ни своих детей, ни свою экономику", – заявил он.

Зеленский напомнил, что против Украины ведется гибридная война.

"Хотите нам помочь? Есть много примеров, кроме этой [разведывательной] информации. Есть много вещей предметных. Усильте нашу армию, вооружение. Усильте нашу экономику. Инвестируйте в наше государство, заводите свой бизнес. Если боитесь, откройте нам дешевые деньги. Дайте безусловные деньги. Почему каждый раз, когда нам выделяют те или иные суммы, говорят: "Но вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, 10 реформ"? Послушайте, есть ли еще страна в мире, у которой на востоке такая сильная армия и которая делает реформы? Это все очень непросто. Но мы не паникуем, мы живем. Мы просто хотим жить как сильное государство", – заявил президент.