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"Усильте армию, дайте "дешевые" деньги, инвестируйте". Зеленский рассказал, как другие страны могут помочь Украине

Зеленский: Мы не можем говорить ежедневно, что завтра война. О каком государстве мы говорим, о какой экономике?
Зеленский: Мы не можем говорить ежедневно, что завтра война. О каком государстве мы говорим, о какой экономике?
Фото: president.gov.ua

Иностранные государства и организации, которые хотят помочь Украине бороться с российской агрессией, могут предоставить недорогие кредиты, заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что Украина готова защищаться.

"Мы не можем говорить ежедневно, что завтра война. О каком государстве мы говорим, о какой экономике? Как можно жить в государстве, когда ежедневно вам говорят, что завтра будет наступление, будет война? Идет обвал национальной валюты, выводятся деньги, бизнес улетает. Как вы считаете, можно жить в таком государстве? Может стабильность в таком государстве быть? Нет", – сказал президент.

По его словам, есть много желающих "разбалансировать" государство изнутри.

"И все хотят, чтобы Украина была слабой. Слабая экономика – слабая армия. Слабая армия – на нас можно наступать. И мы не сможем защитить ни своих людей, ни своих детей, ни свою экономику", – заявил он.

Зеленский напомнил, что против Украины ведется гибридная война.

"Хотите нам помочь? Есть много примеров, кроме этой [разведывательной] информации. Есть много вещей предметных. Усильте нашу армию, вооружение. Усильте нашу экономику. Инвестируйте в наше государство, заводите свой бизнес. Если боитесь, откройте нам дешевые деньги. Дайте безусловные деньги. Почему каждый раз, когда нам выделяют те или иные суммы, говорят: "Но вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, 10 реформ"? Послушайте, есть ли еще страна в мире, у которой на востоке такая сильная армия и которая делает реформы? Это все очень непросто. Но мы не паникуем, мы живем. Мы просто хотим жить как сильное государство", – заявил президент.

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Канада предоставит Украине кредит в 500 млн канадских долларов (около $393 млн по курсу центробанка страны) и оборонное летальное оружие на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,12 млн).

12–13 февраля в Киев из Литвы доставили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, военная помощь, кредиты, Владимир Зеленский, война в Украине
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