ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы ценим любую помощь, но это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить и за которые должна кланяться

Зеленский: Мы будем защищать свою землю, имея поддержку партнеров или не имея
Зеленский: Мы будем защищать свою землю, имея поддержку партнеров или не имея
Фото: EPA

Украина ценит помощь международных партнеров в противодействии российской агрессии, однако это не должно восприниматься как "благотворительные взносы". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы будем защищать свою землю, имея поддержку партнеров или не имея, предоставляют нам сотни единиц современного оружия или 5 тыс. касок. Мы ценим любую помощь, но все мы должны понимать: это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать, не благотворительные жесты, за которые Украина должна низко кланяться. Это ваш вклад в безопасность Европы и мира, где Украина восемь лет является щитом. Кстати, надежным. И восемь лет сдерживает одну из самых больших армий мира, которая стоит вдоль наших границ, а не границ стран Евросоюза", – заявил он.

Президент подчеркнул, что украинцы будут защищать свою страну, независимо от того, сколько военных находится у границ Украины.

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Канада предоставит Украине кредит в 500 млн канадских долларов (около $393 млн по курсу центробанка страны) и оборонное летальное оружие на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,12 млн).

12–13 февраля в Киев из Литвы доставили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, военная помощь, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, Мюнхенская конференция по безопасности
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