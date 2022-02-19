Зеленский: Мы ценим любую помощь, но это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить и за которые должна кланяться

"Мы будем защищать свою землю, имея поддержку партнеров или не имея, предоставляют нам сотни единиц современного оружия или 5 тыс. касок. Мы ценим любую помощь, но все мы должны понимать: это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать, не благотворительные жесты, за которые Украина должна низко кланяться. Это ваш вклад в безопасность Европы и мира, где Украина восемь лет является щитом. Кстати, надежным. И восемь лет сдерживает одну из самых больших армий мира, которая стоит вдоль наших границ, а не границ стран Евросоюза", – заявил он.
Президент подчеркнул, что украинцы будут защищать свою страну, независимо от того, сколько военных находится у границ Украины.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.
Канада предоставит Украине кредит в 500 млн канадских долларов (около $393 млн по курсу центробанка страны) и оборонное летальное оружие на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,12 млн).
12–13 февраля в Киев из Литвы доставили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.