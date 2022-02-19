Зеленский: Мы ценим любую помощь, но это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить и за которые должна кланяться

Зеленский: Мы будем защищать свою землю, имея поддержку партнеров или не имея Фото: EPA

"Мы будем защищать свою землю, имея поддержку партнеров или не имея, предоставляют нам сотни единиц современного оружия или 5 тыс. касок. Мы ценим любую помощь, но все мы должны понимать: это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать, не благотворительные жесты, за которые Украина должна низко кланяться. Это ваш вклад в безопасность Европы и мира, где Украина восемь лет является щитом. Кстати, надежным. И восемь лет сдерживает одну из самых больших армий мира, которая стоит вдоль наших границ, а не границ стран Евросоюза", – заявил он.

Президент подчеркнул, что украинцы будут защищать свою страну, независимо от того, сколько военных находится у границ Украины.