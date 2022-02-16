Словакия передаст Украине медицинские товары и системы для разминирования

Таким образом правительство ответило на призыв Украины о помощи, сообщил Хегер на встрече с министром обороны Словакии Ярославом Наджем и главой словацкого МИД Иваном Корчоком.

"В обозримом будущем Словакия предпримет все необходимые шаги, чтобы иметь возможность помочь украинским гражданам разминировать большие территории в Украине. Речь идет о миллионах мин. Это то, что нужно Украине и чем мы можем помочь", – отметил Над.

Корчок приветствовал решение правительства и заявил, что эта помощь Украине должна восприниматься как средство защиты гражданского населения.

"Я рассматриваю это как часть более широких дипломатических усилий, высшей целью которых является достижение политического и дипломатического решения напряженности, которая существует уже несколько недель", – сказал он.