Словакия передаст Украине медицинские товары и системы для разминирования

Таким образом правительство ответило на призыв Украины о помощи, сообщил Хегер на встрече с министром обороны Словакии Ярославом Наджем и главой словацкого МИД Иваном Корчоком.
"В обозримом будущем Словакия предпримет все необходимые шаги, чтобы иметь возможность помочь украинским гражданам разминировать большие территории в Украине. Речь идет о миллионах мин. Это то, что нужно Украине и чем мы можем помочь", – отметил Над.
Корчок приветствовал решение правительства и заявил, что эта помощь Украине должна восприниматься как средство защиты гражданского населения.
"Я рассматриваю это как часть более широких дипломатических усилий, высшей целью которых является достижение политического и дипломатического решения напряженности, которая существует уже несколько недель", – сказал он.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.
Канада предоставит Украине кредит в 500 млн канадских долларов (около $393 млн по курсу центробанка страны) и оборонное летальное оружие на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,12 млн).
12–13 февраля в Киев из Литвы доставили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.