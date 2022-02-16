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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Словакия передаст Украине медицинские товары и системы для разминирования

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Правительство Словакии ответило на призыв Украины о помощи, отметил Хегер
Правительство Словакии ответило на призыв Украины о помощи, отметил Хегер
Фото: EPA

Словакия на фоне угрозы возможного нового массового вторжения российских войск отправит в Украину две системы для разминирования и медицинские товары на €1,7 млн. Об этом 16 февраля заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, сообщает ТАСР.

Таким образом правительство ответило на призыв Украины о помощи, сообщил Хегер на встрече с министром обороны Словакии Ярославом Наджем и главой словацкого МИД Иваном Корчоком.

"В обозримом будущем Словакия предпримет все необходимые шаги, чтобы иметь возможность помочь украинским гражданам разминировать большие территории в Украине. Речь идет о миллионах мин. Это то, что нужно Украине и чем мы можем помочь", – отметил Над.

Корчок приветствовал решение правительства и заявил, что эта помощь Украине должна восприниматься как средство защиты гражданского населения.

"Я рассматриваю это как часть более широких дипломатических усилий, высшей целью которых является достижение политического и дипломатического решения напряженности, которая существует уже несколько недель", – сказал он.

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Канада предоставит Украине кредит в 500 млн канадских долларов (около $393 млн по курсу центробанка страны) и оборонное летальное оружие на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,12 млн).

12–13 февраля в Киев из Литвы доставили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

Теги: Россия, Украина, медицина, Словакия, агрессия, военная помощь, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, разминирование, Эдуард Хегер
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