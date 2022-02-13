Литва два дня доставляла в Украину военную помощь, в том числе ПЗРК Stinger – Резников

Он сообщил, что за два дня в Киев из Литвы доставили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение. Глава украинского оборонного ведомства не уточнял, о каких объемах помощи идет речь.
"Спасибо правительству Литвы, всему литовскому народу и лично великому другу Украины министру национальной обороны Литовской Республики Арвидасу Анушаускасу за помощь! Украинско-литовские отношения очень тесны и продолжаются многие столетия. Современная история творится также совместно и по-семейному. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга", – написал Резников.
По мнению министра, военная дипломатия военная дипломатия является залогом отношений между странами.
"Благодаря десяткам встреч и телефонным переговорам сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку со стороны партнеров. Продолжение следует", – добавил Резников.
21 января министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что из-за "растущего военного давления" России на Украину и вокруг нее страны Балтии предоставят Киеву военную помощь, в том числе ПЗРК Stinger. 10 февраля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что Stinger в Украину доставят в ближайшие дни.
"Я надеюсь, что Украине никогда не придется ими воспользоваться, и искренне этого желаю", – подчеркнула она.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.