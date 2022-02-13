Литва два дня доставляла в Украину военную помощь, в том числе ПЗРК Stinger – Резников

Он сообщил, что за два дня в Киев из Литвы доставили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение. Глава украинского оборонного ведомства не уточнял, о каких объемах помощи идет речь.

"Спасибо правительству Литвы, всему литовскому народу и лично великому другу Украины министру национальной обороны Литовской Республики Арвидасу Анушаускасу за помощь! Украинско-литовские отношения очень тесны и продолжаются многие столетия. Современная история творится также совместно и по-семейному. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга", – написал Резников.

По мнению министра, военная дипломатия военная дипломатия является залогом отношений между странами.

"Благодаря десяткам встреч и телефонным переговорам сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку со стороны партнеров. Продолжение следует", – добавил Резников.

21 января министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что из-за "растущего военного давления" России на Украину и вокруг нее страны Балтии предоставят Киеву военную помощь, в том числе ПЗРК Stinger. 10 февраля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что Stinger в Украину доставят в ближайшие дни.

"Я надеюсь, что Украине никогда не придется ими воспользоваться, и искренне этого желаю", – подчеркнула она.