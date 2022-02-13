Израиль заверил, что не запрещал странам Балтии передавать оружие в Украину

Чмилите-Нильсен отметила, что не спрашивала, смогут ли страны Балтии передать Украине оружие израильского производства, если возникнет такая необходимость Фото: Viktorija Čmilytė-Nielsen / Facebook

По ее словам, она подняла этот вопрос во время своей поездки в Израиль на прошедшей неделе. Там она встречалась с президентом страны Ицхаком Герцогом и членами парламента – спикером и депутатами Кнессета, председателем комиссии по иностранным делам и безопасности.

"Во время встреч с израильскими политиками я поднимала вопрос о появившейся информации. Меня заверили, что эта информация не соответствует действительности и что Израиль не предъявлял государствам Балтии никаких требований в отношении оружия", – сказала Чмилите-Нильсен.

В своем Facebook спикер Литвы упомянула, что глава комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Рам Бен-Барак на вопрос об этом сказал, что у него нет такой информации и он "сильно сомневается в ее достоверности".

Она уточнила, что не спрашивала, действительно ли страны Балтии могут беспрепятственно передать Украине оружие израильского производства, если возникнет такая необходимость.

"Я не задавала такой вопрос, но понятно, что Литва, Латвия и Эстония вольны решать в соответствии со своим восприятием той угрозы, которая сейчас возникает в Украине", – сказала спикер.