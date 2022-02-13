Израиль заверил, что не запрещал странам Балтии передавать оружие в Украину

По ее словам, она подняла этот вопрос во время своей поездки в Израиль на прошедшей неделе. Там она встречалась с президентом страны Ицхаком Герцогом и членами парламента – спикером и депутатами Кнессета, председателем комиссии по иностранным делам и безопасности.
"Во время встреч с израильскими политиками я поднимала вопрос о появившейся информации. Меня заверили, что эта информация не соответствует действительности и что Израиль не предъявлял государствам Балтии никаких требований в отношении оружия", – сказала Чмилите-Нильсен.
В своем Facebook спикер Литвы упомянула, что глава комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Рам Бен-Барак на вопрос об этом сказал, что у него нет такой информации и он "сильно сомневается в ее достоверности".
Она уточнила, что не спрашивала, действительно ли страны Балтии могут беспрепятственно передать Украине оружие израильского производства, если возникнет такая необходимость.
"Я не задавала такой вопрос, но понятно, что Литва, Латвия и Эстония вольны решать в соответствии со своим восприятием той угрозы, которая сейчас возникает в Украине", – сказала спикер.
О том, что минобороны Израиля в декабре 2021 года запретило Латвии, Эстонии и Литве передавать оружие своего производства в Украину, хотя они еще не подавали такого запроса, написало в этом феврале американское профильное издание Breaking Defense. Издание назвало это предупреждение "почти неслыханной превентивной мерой, вызванной необходимостью Израиля сбалансировать свои отношения с Россией". Речь шла о противотанковом оружии Spike израильско-германского производства, которое все три страны Балтии заказали для собственных нужд.
На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия, Польша и другие государства.
Принципиально отказалась от поставок Украине оборонного оружия – включая разрешение Эстонии на передачу гаубиц немецкого производства – Германия. ФРГ с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (за семь лет сумма помощи составила около $2 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия, а в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.
Глава МИД Израиля Яир Лапид в интервью, опубликованном 2 февраля в издании Axios, заявил, что в ближайшее время не видит вероятности насильственного противостояния между Россией и Украиной. Он добавил, что Израиль находится в сложной ситуации, поскольку имеет тесные отношения как с Россией, так и с Украиной и должен "действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса". Министр также выразил обеспокоенность тем, что события в Украине отвлекают внимание от проходящих в Вене ядерных переговоров с Ираном. Его заявление раскритиковал посол Украины в Израиле.