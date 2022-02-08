ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Железный купол", как у Израиля, не поможет Украине – военный эксперт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Система "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года
Система "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года
Фото: EPA

Даже если Украина сможет получить знаменитую систему противовоздушной обороны "Железный купол", она не сможет перекрыть потребности страны в защите от российской агрессии с неба. Об этом "Радио НВ" рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Он подчеркнул, что "Железный купол" предназначен для уничтожения ракет с дальностью до 80 км, соответственно, их можно применить максимум на 80 км от линии разграничения или границы с Россией, Беларусью или Крымом. Он мог бы подойти для Мариуполя, чтобы защитить от ударов "Града" или "Урагана", которые Россия практиковала в 2015 году, но для ракет с большей дальностью уже не подходит.

"Железный купол" – кажется, единственная известная в стране [система ПРО], потому о ней все говорят. На самом деле она для Украины или не подходит, или подходит в очень частных случаях... У Израиля совершенно другие угрозы – не Россия, которая имеет "Искандеры", "Калибры" и другие ракеты с дальностью 500, 1000 км", – сказал Самусь.

Украине, по его словам, нужны гораздо более мощные системы и имеющие "несколько слоев" – включающие защиту против ракет малой дальности, средней и дальней, поскольку Россия имеет в арсенале все эти ракеты.

"Израильские системы на самом деле американские. Соединенные Штаты передавали технологии Израилю как союзнику, большая часть инвестиций, вкладывавшихся в эти ракетные системы, также не израильские, а американские. Я думаю, что такую же модель можно использовать и для Украины", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что системы ПРО, даже модернизированные, очень дороги. В условиях необходимости быстрых решений можно было бы, по его мнению, разрешить США через Верховную Раду временное размещение, например, под предлогом учений нескольких комплексов Patriot или подобных мобильных комплексов, а потом уже заняться разработкой для Украины комплексной системы противоракетной обороны государства.

Контекст:

Систему ПВО "Железный купол" производит израильская оборонная компания Rafael, ее разработали совместно с американской военно-промышленной компанией Raytheon. Система "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой из них.

Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км. Сейчас в Израиле 10 батарей системы.

"Железный купол" массово использовался в ходе обострившегося в мае 2021 года напряжения между Израилем и Палестиной. Запуск одной ракеты этой системы стоит от $50 тыс. до $80 тыс.

Бывший министр обороны Украины Андрей Таран говорил тогда, что Украина рассматривает возможность закупки системы, аналогичной "Железному куполу".

В августе тогдашний министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ныне министр обороны Алексей Резников подчеркивал, что Украине необходимо усилить противовоздушную оборону, "даже путем размещения американских подразделений".

Офис президента Украины 15 сентября выпустил заявление, согласно которому Украина может получить от США новые системы ПВО и ПРО, в частности систему "Железный купол" – соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 15 сентября не смогла подтвердить информацию о возможном получении Украиной от США батареи системы "Железный купол", но и не опровергла ее.

В феврале 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Израилем в сферах противовоздушной обороны, кибербезопасности и оборонных технологий, сообщило LIGA.net. В то же время, по данным американских СМИ, Израиль превентивно запретил странам Балтии передавать оружие своего производства Украине и в целом старается не усиливать оборонные связи с Украиной и Грузией из-за негласных договоренностей с Россией.

Теги: США, Украина, Израиль, вооружение, ПВО, Град, ПРО, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами
  61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами
В сети опубликовали фрагмент конкурсной песни участника нацотбора на "Евровидение" Wellboy. Аудио
В сети опубликовали фрагмент конкурсной песни участника нацотбора на "Евровидение" Wellboy. Аудио
"Ого, наряд", "Натуральности маловато". 43-летняя Ани Лорак снялась в платье с разрезом до талии
"Ого, наряд", "Натуральности маловато". 43-летняя Ани Лорак снялась в платье с разрезом до талии
  "Оказалась в сложном положении". Богословская призналась, что после поражения на президентских выборах попала в клинику из-за попытки суицида
  "Оказалась в сложном положении". Богословская призналась, что после поражения на президентских выборах попала в клинику из-за попытки суицида
Дочь Константина Меладзе объяснила, почему родители не пришли поддержать ее на съемках шоу "Голос країни"
Дочь Константина Меладзе объяснила, почему родители не пришли поддержать ее на съемках шоу "Голос країни"
"Блестит аж сюда", "Нормальный такой Пхукет". Никитюк снялась в золотом купальнике на отдыхе за границей
"Блестит аж сюда", "Нормальный такой Пхукет". Никитюк снялась в золотом купальнике на отдыхе за границей
Названы номинанты на премию "Оскар"
Названы номинанты на премию "Оскар"
"Жду бой с Волочковой", "Неужели денег совсем нет". 45-летняя Дана Борисова выйдет в ринг с известной соперницей
"Жду бой с Волочковой", "Неужели денег совсем нет". 45-летняя Дана Борисова выйдет в ринг с известной соперницей
"В активном поиске", "Прогибчика не хватает". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях станцевала в прозрачном комбинезоне
"В активном поиске", "Прогибчика не хватает". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях станцевала в прозрачном комбинезоне
"Я сказала: "Если тебе нужно пожить одному, я за". 48-летняя Наташа Королева заявила о переменах в семейной жизни
"Я сказала: "Если тебе нужно пожить одному, я за". 48-летняя Наташа Королева заявила о переменах в семейной жизни
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике
"Видно, что все прекрасненько", "Пусть кто-то кусает локти". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото
"Видно, что все прекрасненько", "Пусть кто-то кусает локти". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото
В Румынии состоялась премьера спектакля Жолдака по пьесе Ибсена "Женщина с моря". Фото
В Румынии состоялась премьера спектакля Жолдака по пьесе Ибсена "Женщина с моря". Фото
"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот
"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот
"Люблю звездную клубничку". Сумская заявила, что ее личный аккаунт в Telegram взломали, и попросила не отвечать на сообщения
"Люблю звездную клубничку". Сумская заявила, что ее личный аккаунт в Telegram взломали, и попросила не отвечать на сообщения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (96589)
2
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра (50450)
3
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (46990)
4
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (39513)
5
Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ (26659)
6
"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст (19552)
7
"К сожалению, без операции не пройдет". 56-летняя Писанка рассказала о своем состоянии после потери сознания на сцене (19496)
8
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот (17549)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS