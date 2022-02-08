"Железный купол", как у Израиля, не поможет Украине – военный эксперт

Он подчеркнул, что "Железный купол" предназначен для уничтожения ракет с дальностью до 80 км, соответственно, их можно применить максимум на 80 км от линии разграничения или границы с Россией, Беларусью или Крымом. Он мог бы подойти для Мариуполя, чтобы защитить от ударов "Града" или "Урагана", которые Россия практиковала в 2015 году, но для ракет с большей дальностью уже не подходит.

"Железный купол" – кажется, единственная известная в стране [система ПРО], потому о ней все говорят. На самом деле она для Украины или не подходит, или подходит в очень частных случаях... У Израиля совершенно другие угрозы – не Россия, которая имеет "Искандеры", "Калибры" и другие ракеты с дальностью 500, 1000 км", – сказал Самусь.

Украине, по его словам, нужны гораздо более мощные системы и имеющие "несколько слоев" – включающие защиту против ракет малой дальности, средней и дальней, поскольку Россия имеет в арсенале все эти ракеты.

"Израильские системы на самом деле американские. Соединенные Штаты передавали технологии Израилю как союзнику, большая часть инвестиций, вкладывавшихся в эти ракетные системы, также не израильские, а американские. Я думаю, что такую же модель можно использовать и для Украины", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что системы ПРО, даже модернизированные, очень дороги. В условиях необходимости быстрых решений можно было бы, по его мнению, разрешить США через Верховную Раду временное размещение, например, под предлогом учений нескольких комплексов Patriot или подобных мобильных комплексов, а потом уже заняться разработкой для Украины комплексной системы противоракетной обороны государства.